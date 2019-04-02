İBB: CHP adayının 'Dosya kaçırıldığı ihbarları geliyor' şeklindeki açıklaması tamamen iftiradır

Yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden dosya kaçıranların olduğuna dair ihbar alıyoruz” sözlerine İBB'den açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) internet sitesinden yapılan açıklamada CHP'nin "Büyükşehir Belediyesinden dosya kaçırıldığı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2019'da Türkiye büyük bir demokrasi şöleni yaşamıştır. İstanbul'da YSK'nın belirlediği sürecin devam ettiği bilinmektedir. Fakat bu zaman zarfında, CHP adayının son açıklamalarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni siyasete malzeme ettiği görülmektedir. "Büyükşehir Belediyesi'nden dosya kaçırıldığı ihbarları geliyor" şeklindeki açıklaması tamamen iftiradır. Akıllı Şehir Yönetim Modeli ile örnek olan İBB'nin dijital ortamda denetime açık uygulamaları dururken, "dosya kaçırılıyor" şeklinde iftira atmak, basit ve komik bir algı operasyonudur.Büyükşehir Belediyesi, İstanbullulara hizmet etme görevini aksatmadan sürdürmektedir.YSK'nın tüm takvimi tamamlanıp mazbata teslim anına kadarki süreçte de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönülden çalışan tüm personeli kamu yönetimi bilinciyle görevlerini sürdürmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İmamoğlu, bugünki Ankara ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlamış, son 2 gündür İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dosya kaçıranlar ve odalarını toplayanlar olduğuna dair ihbar aldıklarını belirterek, "İstanbullunun bir kuruşunun bile hesabını soracağım" demişti.