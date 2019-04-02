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17:20 02 Nisan 2019
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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli: Öyle bir sistem inşa edilsin ki, sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim

    © AA / Emin Sansar
    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Seçim sonuçlarına itiraz elbette hukuki haktır, titizlikle incelenmeli" dedi. Belediye başkanlığı seçimleri için öneride bulunan Bahçeli "Öyle bir sistem inşa edilsin ki, sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin" ifadesini kullandı.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Emin Sansar
    Bahçeli: Seçime Cumhur İttifakı'nın ruhu mührünü vurdu
    Yazılı açıklama yapan Bahçeli, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok yerde seçim sonuçlarına yapılan itirazları değerlendirdi.

    "31 Mart seçimleri demokratik olgunluk içinde yapıldı. Türk milleti tüm dünyaya unutulmayacak bir demokrasi dersi verdi, yerli ve yabancı gözlemcileri hayran bıraktı. Hakikaten de 31 Mart'ın kazananı hem Cumhur İttifakı hem de Türkiye oldu" ifadelerini kullanan Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: 

    "Seçim sonuçlarına itiraz elbette hukuki bir haktır. Eğer usulsüzlük varsa, eğer kullanılan oylar tutanaklara geçirilmemişse bunun mutlaka tamir ve telafisi şarttır. Geçersiz oyların kuyumcu titizliğiyle incelenmesi zarurettir. Bilhassa İstanbul, Ankara, Iğdır gibi illerimizde milli iradenin tam ve eksiksiz şekilde sandığa yansıması, sandık hilelerine, oy dolandırıcılığına, demokrasi kalpazanlarına fırsat verilmemesi asıldır, esastır. Süreci çok yakından izliyoruz. İlçe ve il seçim kurullarıyla en son aşamada YSK'nın en sağlıklı ve sağduyulu sonuca ulaşacaklarına inanıyorum.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Gökhan Yılmaz
    Bahçeli: Dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz
    Önemli bir konunun da altını bu vesileyle çizmek istiyorum.
    Mesela Ankara'da Cumhur İttifakı 22 ilçede belediye başkanlığını kazandı. Zillet İttifakı ise sadece üç ilçede sonuç aldı. 22 ilçe belediyesinin kazanılmasına rağmen büyükşehir belediye başkanlığına maalesef CHP'li bir isim seçildi. Benzeri bir durum İstanbul'da da yaşandı. Bu nasıl bir iştir? Karşımızda bir sistem adaletsizliği, bir sistem dengesizliği söz konusu değil midir? İlçelerde başarı kazanıp büyükşehirde kaybetmek gerçekten normal ve kabul edilir şey olmayacaktır. Bu sistem sorununun ele alınıp çözüme kavuşturulması önümüzdeki gündem konularından birisi olmalıdır. İlçelerde sandığa yansıyan iradeyle büyükşehir belediyesi seçiminde sandıktan çıkan neticenin çelişmesi demokrasi açığı, bir sistem arızasıdır. Bu kadar yorulmaya gerek yoktur. Pek çok oy pusulasıyla kafaların karışmasına da gerek yoktur."

    BELEDİYE SEÇİMLERİ İÇİN YENİ SİSTEM ÖNERİSİ

    "Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi olsun olmasına, ama ilçelerdeki irade büyükşehire istikamet çizmiyorsa, etki etmiyorsa buna ne diyeceğiz, nasıl yorumlayacağız?" diye soran Bahçeli, "Öyle bir sistem inşa edilsin ki, sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin. Hiç olmazsa büyükşehir ölçeğinde hem bir tutarlılık, hem bir ahenk, hem de bir denge sağlanmış olur. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde olduğu gibi. Bu kapsamda da merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında tam bir uyum sağlanarak Türkiye daha da güçlenmiş hale gelecektir" dedi.

    Etiketler:
    belediye, seçim, 31 Mart seçimleri, Devlet Bahçeli, Ankara, İstanbul
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