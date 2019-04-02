Benzine 19 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan edinilen bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,78 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,97 lira olacak.
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Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,90 liraya, İzmir'de 6,76 liradan 6,95 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı— Epgis (@trepgis) April 2, 2019
03/04/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 19 Krş/Lt
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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