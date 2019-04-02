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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş

    Kılıçdaroğlu: Ayrımcılıktan değil, beraber olmaktan yanayız

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara'da konuştu.

    CHP Genel Bașkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Ali Atmaca
    Kılıçdaroğlu: Elimizdeki verilere göre İmamoğlu kazandı
    Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı aileleriyle beraber kabul etti.

    Kabulde, Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da hazır bulundu.

    Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra belediye başkan adaylarıyla parti otobüsünün üzerinden genel merkez önünde toplanan partililere seslendi.

    "Güzel günler göreceğiz hiç kimsenin endişesi olmasın" diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, "Bir yola çıktık, mücadele yaptık, kavgasız bir mücadele, gerilimsiz bir mücadele. Bizim mücadelemiz demokrasi, hak, hukuk, adalet mücadelesiydi" ifadesini kullandı.

    Hem kendisinin hem de belediye başkan adaylarının hiçbir zaman kırıcı bir dil kullanmamaya özen gösterdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun, "İstanbul'u alırsam 16 milyon kişinin oyunu almış gibi kazandığımış kabul edeceğim" dediğini aktardı.

    Mansur Yavaş'ın da aynı şeyi Ankara için söylediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Felsefemiz bu, düşüncemiz bu. Ayrımcılıktan değil, beraber olmaktan yanayız. Kavgadan değil, huzurdan ve barıştan yanayız. Ankara'yı da İstanbul'u da Antalya'yı da Mersin'i de Adana'yı da böyle yöneteceğiz. Türkiye'nin en önemli 11 büyükşehir belediyesini böyle yöneteceğiz. İnsan sevgisiyle, birlikte yöneteceğiz. Tabii başkanlar bize söz verdiler, bizler o sözlerin takipçisi olacağız. Onlar beraber, huzur içinde bir kenti yönetecekler. Bütün kentin sahibi olacaklar, o kentte Allah'ın izni ve onların çalışmalarıyla hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Göreceksiniz her evde huzur, her evde bereket olacak, göreceksiniz o kentin mahallelerinde, caddelerinde, sokaklarında insanlar huzur içinde gezecekler. Göreceksiniz o kentin çocukları, anneleri, çalışan kadınları mutlu olacak. Göreceksiniz belediyelerde çalışan asgari ücretliler, ayın birinden itibaren net 2 bin 200 lira aylık alacaklar. Verdiğimiz sözleri aşama aşama tutacağız ve bunların tamamını hayata geçireceğiz."

    Halkla belediye başkanları arasında bir güven ortamı oluşacağının altını çizen Kılıçdaroğlu, "O güveni yaydığımızda şu gerçek ortaya çıkacaktır. Bir yerde CHP'li belediye başkanı varsa bilin ki orada huzur güzellik, beraberlik, kardeşlik, bayrak sevgisi, vatan sevgisi, insan sevgisi var" diye konuştu.

    İmamoğlu'nun hem seçilmeden önce hem de bugün Anıtkabir'i ziyaret ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, ayrıca bugün yanlarında Çankaya ve Elmadağ belediye başkan adaylarının bulunduğunu dile getirdi.

    Yeni seçilen bütün belediye başkanlarına selam ve sevgilerini gönderdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

    "Biraz sonra Ekrem başkanı İstanbul'a uğurlayacağız, şundan emin olmazını istiyorum; ne yaparlarsa yapsınlar, bütün sandıkların başında milletvekillerimiz ve ilçe başkanlarımız günün 24 saatinde görev başındalar. Sizin duyarlılıklarınızı biliyorlar, bizim de duyarlılığımızı biliyorlar, başkanlarımız kazanmak için elbette ellerinden gelen bütün çabaları gösterdiler. Buradan bütün İstanbullulara, Ankaralılara, Adana'ya, Mersin'e, Antalya'ya seslenmek isterim, bizim belediye başkanlarımız oy versin vermesin asla ve asla ayrımcılık yapmayacaklar. Bütün kenti kucaklayıp, barışı, sevgiyi ve hoşgörüyü getirecekler."

    İMAMOĞLU: EN BÜYÜK MOTİVASYONUM MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

    Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir
    © AA / Aytaç Ünal
    İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni 'Başkan' sıfatıyla imzaladı
    İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret ettiğini hatırlatan İmamoğlu, "Büyük bir gururu paylaştığım, yıllar sonra Ankara'da çok büyük başarılara imza atacağına inandığım Mansur Yavaş'ı kutlamaya geldim. Elbette bir yola çıkıldı ve o yola çıkış anında ittifak yaptığımız İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edeceğim. Adaylık kararıyla beraber öncesinde ve sonrasında hiçbir anında beni yalnız bırakmayan, her zaman istişareyi ve desteğini esirgemeyen ve gerçekten bu büyük başarıda bence birçok şehirde belediye başkanlarına büyükşehirleri yönetme şansı sunan, siyasi irade olarak bence önemli bir devrime imza atan çok değerli genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyarete geldim" şeklinde konuştu.

    En büyük motivasyonlarının bu ülkenin kurucusu ve değişmez lideri Mustafa Kemal Atatürk olduğuna işaret eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

    "Gülelim, gerçekten gülelim, bütün Türkiye gülsün. Bu sandık Türkiye'nin hayrına bir sandıktır, Türkiye'yi buluşturan bir sandıktır. Bu sandık çok değerli, bu sandığın gerçekten kaybedeni yoktur. Ne Ankara'da ne İstanbul'da bu sandığın gerçekten kaybedeni yoktur. Bu bir uzlaşma seçimidir, barışma seçimidir. Barışmanın ötesinde sevgiyle, saygıyla dayanışmanın seçimidir. Ayrılıkçılığı bir kenara iten, bugün itibariyle, partilerinden, yaşam biçimlerinden ya da verdikleri oydan dolayı bir birlerine selam vermeyen insanların, bir birlerine selam verme seçimidir. Göreceksiniz hem değerli başkanımız Mansur Yavaş hem ben bütün toplumu barıştırma konusunda tecrübelerimizi paylaşacağız ve yerel yönetimde çok büyük örneklere imza atacağız, hepinize söz veriyorum."

    'MAZBATAYI BEKLİYORUM'

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    İmamoğlu: 2019 rüzgarı estireceğiz
    Konuşmasının ardından, alandan ayrılırken gazetecilerin yerel seçime ilişkin sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Çiçekler açtı, hepimiz huzurluyuz. Türkiye'de bir huzur havası var. Gerginlikten toplum zaten büyük ölçüde bıktı. Biz, seçim sonuçlarını bayram, şölen içinde kutlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel yönetimlere ilişkin yeni sistem önerisinin" sorulduğu Kılıçdaroğlu, "O Parlamentonun işi" yanıtını verdi.

     İmamoğlu da aynı soruyu, "Sistem önerileri geniş zamanlarda konuşulur. Elbette fikrimiz var. Yereldeki demokrasiye çok inanan birisiyim. Bugünün konusu mudur bilmiyorum. Seçimler bir netleşsin, yetkilerimizi alalım daha sonra oturur Sayın Bahçeli'nin bu konudaki fikirlerini dinleriz" diye yanıtladı.

    "Anıtkabir Özel Defteri'ni 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' diye imzaladığının" hatırlatıldığı İmamoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

    "Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı bir karar var, bizim elimizde veriler var. İnancımız bu yönde. Bu şekilde davranmayı istemezdim ama bütün İstanbul'un her köşesine 3 gündür afiş asan anlayışa gerçek kazananın kim olduğunu göstermek için onu yazdım. İnancım da bu yöndedir. Mazbatayı da bekliyorum"

    İmamoğlu, "AK Parti'nin İstanbul'da seçim sonuçlarına yaptığı itirazın" sorulması üzerine, "Bazı yerlerde yapılan itirazların reddedildiği konusunda bilgiler aldık. İyi olacak" dedi.

    Etiketler:
    seçim, 31 Mart seçimleri, CHP, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Ankara
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