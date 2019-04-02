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    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve çocuklarıyla birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İmamoğlu ve Akşener, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    İmamoğlu, Akşener'i ziyaret etti

    © AA /
    Türkiye
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    Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını kazanan Ekrem İmamoğlu , İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

    Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir
    © AA / Aytaç Ünal
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    İmamoğlu, beraberinde eşi Dilek İmamoğlu ve çocuklarıyla Anıtkabir ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından İYİ Parti Genel Merkezi'ne geçti.

    Genel Başkan Meral Akşener, makamında bir süre görüştüğü İmamoğlu ve ailesine ziyaret için teşekkür etti.

    Ekrem İmamoğlu'nu seçim dönemindeki çalışmalarından dolayı kutlayan Akşener, "Çok zorlu, heyecanlı bir kampanyayı son derece sağduyulu, sakin, güler bir yüzle yönetti. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

    'CUMHURBAŞKANI, İMAMOĞLU'NU TEBRİK EDİP TANSİYONU DÜŞÜRMELİ'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
    © AA / Evrim Aydın
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    Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Allah gayretlerini ibadet saysın. İnşallah başarılarının devamını diliyorum. Çok başarılı bir belediye başkanlığını Allah nasip etsin kendisine. Bu yorgun argın günün sonunda ziyareti için çok teşekkür ediyorum".

    Akşener, bir soru üzerine seçim sonuçlarına itirazların olabileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

    "Ama bizim İstanbul il başkanımızla da beraber takip ettiğimiz gibi 31 bin 186 sandığın ikisi hariç bütün sandıkların imzalı, ıslak imzalı tutanakları elimizde. Dolasıyla bu halde bitmesi sadece yorar. Herkesi yorar. Ben Sayın Cumhurbaşkanından, Sayın İmamoğlu'nu tebrik etmesini ve tansiyonu düşürmesini bekliyorum".

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, YSK, İYİ Parti, CHP, AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dilek İmamoğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Ankara, İstanbul, Türkiye
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