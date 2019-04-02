Kaftancıoğlu: İtirazların kabulüyle İmamoğlu'nun oyu 4 bin 960 daha artacak

‘İMAMOĞLU'NUN OYU 4 BİN 960 DAHA ARTACAK'
Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:
'22 İLÇEDE İTİRAZIMIZ VAR'
Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularının yanıtlayan Kaftancıoğlu'na "Kaç ilçede seçim sonuçlarına itiraz edildi sorusu yöneltildi. Kaftancıoğlu bu soruya, "Biz 39 ilçenin 22 ilçesinde maddi hata tespit ettik ve onunla ilgili 22 ilçede itirazımız var" dedi.
Öte yandan CHP'li vekillerden de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun oylarının yeniden sayımlar sonrasında arttığına yönelik tweetler gelmeye devam ediyor.
Bağcılar 4. Bölgede CHP oyu 315 arttı:)— Mehmet Göker (@drmehmet_goker) 2 Nisan 2019.
İstanbul Bağcılar 4. Bölge'de yapılan itirazlar sonucu oylar yeniden sayıldı. CHP'nin oyları böylece 315 tane daha arttı. Kadıköy'de yapılan yeni sayımda CHP'nin oylarına 454 ekleme daha yapıldı. Bu gidişle fark, 30 binin üstüne çıkacak gibi görünüyor. AKP'nin iddiaları boş…— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 2 Nisan 2019
Diğer yandan, geçersiz oylara dair yapılan itirazların çoğunun sonuçsuz kaldığı da iddia ediliyor.
Esenler’de Akp’nin itiraz ettiği 8 sandıkta toplam geçersiz sayısı 125.— Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) 2 Nisan 2019
Tutanakları kontrol ettik.
90 tanesinde birden fazla mühür farklı bölgelere basılmış silgi ile mi sileceksiniz!
Boş zarf var çuvalda pusula mı yaratacaksınız!
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