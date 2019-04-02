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21:22 02 Nisan 2019
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    Canan Kaftancıoğlu

    Kaftancıoğlu: İtirazların kabulüyle İmamoğlu'nun oyu 4 bin 960 daha artacak

    © AA / İsa Terli
    Türkiye
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    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 22 ilçede seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirterek, “Bizim de bugün saat 15.00'e kadar il genelinde 300 sandıkta maddi hata tespitimiz oldu ve bu maddi hata tespitlerimize ilişkin itiraz ettik. Bu itirazların kabulü ile birlikte İmamoğlu'nun oyu 4 bin 960 daha artacak" dedi.

    Muharrem İnce
    © AA / Erhan Erdoğan
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    YSK'nın resmi olmayan sonuçlarına göre seçimi CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun oylarına AK Parti'den itirazlar geliyor. Seyrantepe'de bulunan CHP 2'inci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu, "Bizim de bugün saat 15.00'e kadar il genelinde 300 sandıkta maddi hata tespitimiz oldu ve bu maddi hata tespitlerimize ilişkin itiraz ettik. Bu itirazların kabulü ile birlikte İmamoğlu'nun oyu 4 bin 960 daha artacak" dedi.

    ‘İMAMOĞLU'NUN OYU 4 BİN 960 DAHA ARTACAK'

    Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

    Aykut Erdoğdu
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    ''Bizim İstanbul'da topladığım 31 bin 124 değil. 31 bin 186 ıslak imzalı tutanaklarımızla YSK verilerini tek tek karşılaştırdığımızda kazanın Ekrem İmamoğlu olduğunu görüyoruz. Buna rağmen, algı operasyonları oluşturulmaya ve bunun üzerinden bir sonuç alınmaya çalışılıyor. Sanki ilk defa bir seçim yaşanıyormuş gibi oluşturulmak oluşturulmak istenen algı operasyonu ile halkın sandığa yansımış iradesi gasp edilmeye çalışılıyor. Bizler seçim günü, vatandaşlarımız, devletin görevlisinin olduğu her partinin temsilcisi olduğu sandığa giderek oy kullandılar. Oy kullanma işlemi bittikten sonra, yine devletin görevlisinin ve siyasi parti temsilcisinin olduğu ortamda oylar açıldı ve sayıldı. Bu oylar, ıslak imzalı tutanaklarla, kayıt altına alındı ve bu kayıtlarla YSK'ya aktarıldı. Bu verileri aktarılırken kimi tutanaklarda maddi hatalar oldu. Bizim de bugün saat 15.00'e kadar il genelinde 300 sandıkta maddi hata tespitimiz oldu ve bu maddi hata tespitlerimize ilişkin itiraz ettik. Bu itirazların kabulü ile birlikte İmamoğlu'nun oyu 4 bin 960 daha artacak. İmamoğlu oy oranı artacak".

    '22 İLÇEDE İTİRAZIMIZ VAR'

    Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularının yanıtlayan Kaftancıoğlu'na "Kaç ilçede seçim sonuçlarına itiraz edildi sorusu yöneltildi. Kaftancıoğlu bu soruya, "Biz 39 ilçenin 22 ilçesinde maddi hata tespit ettik ve onunla ilgili 22 ilçede itirazımız var" dedi.

    Öte yandan CHP'li vekillerden de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun oylarının yeniden sayımlar sonrasında arttığına yönelik tweetler gelmeye devam ediyor.

    Diğer yandan, geçersiz oylara dair yapılan itirazların çoğunun sonuçsuz kaldığı da iddia ediliyor.

    Etiketler:
    Yeniden sayım, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, YSK, AK Parti, CHP, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye
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