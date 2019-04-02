CNN Türk yorumcusu Hakan Çelik MSB uyarısının nedenini açıkladı

CNN Türk yorumcusu ve Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretinin ardından gelen MSB uyarısıyla ilgili konuştu. Çelik, uyarının sebebinin İmamoğlu'nun 'Anıtkabir Defteri'ne 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ifadesini kullanarak imza atması olduğunu söyledi.

CNN Türk'te konuşan Çelik, CHP heyetinin Anıtkabir Komutanlığı'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla ziyaret gerçekleştirmek için başvuru yaptığını, ancak bunun kabul edilmemesine rağmen İmamoğlu'nun 'Anıtkabir Defteri'ne 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ifadesini kullanarak imza atması nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı'nın söz konusu uyarıyı yaptığını söyledi.

Çelik'in konu hakkında söyledikleri şu şekilde:

"Sayın Ekrem İmamoğlu ailesi ve ailesinden temsilcilerle beraber İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla Anıtkabir'i ziyaret etme isteğini Anıtkabir Komutanlığına iletmiş. Protokol amaçlı bütün ziyaretler Türkiye'nin her tarafından Anıtkabir Komutanlığı'na iletiliyor.

Anıtkabir normal şartlarda tüm vatandaşlara açık, ama böylesine Anıtkabir'e gidip mozoleye çelenk koymak, protokol hüviyeti taşıyan bir heyetle gidilmesi halinde önceden Anıtkabir Komutanlığı'na bilgi verilmesi zorunlu.

Anıtkabir Komutanlığı ise bu yönde kendilerine bir talep ulaşınca YSK tarafından açıklanmış resmi bir karar olmadığı için ziyaretin bu çerçevede yapılmasının mümkün olmadığını İmamoğlu'na iletmiş. Bunun üzerine bu şekilde ziyaretin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı kendilerine iletilince İmamoğlu ve arkadaşları CHP'li bir heyetle bu ziyareti gerçekleştirme kararı vermişler.

Ve büyük bir topluluk halinde Anıtkabir'e gelip, yine çelenk koyup, Anıtkabir Defterine Anıtkabir Komutanlığı'nın mümkün olmayacaktır demesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını kullanarak Anıtkabir Özel Defteri'ne imzayı bu şekilde atınca MSB'den bu açıklama geldi.

© AA / Aytaç Ünal MSB’den İmamoğlu açıklaması: Anıtkabir ziyareti usule uygun değildi

MSB'nin bu açıklamayı yapma nedeni 'Anıtkabir Defteri'ne bu şekilde YSK kararı henüz yoktur, bu şekilde imza atılamaz' denmesine rağmen başka bir heyetle gelmek suretiyle deftere aynı ifadenin kullanılması.MSB'den de buna istinaden 'uygun olmamıştır, usule aykırı bir durum söz konusu olmuştur' açıklaması geldi.

Haberin detayı bu. Özetlemek gerekirse Anıtkabir Komutanlığı'nın bilgisi ve rızası dışında Anıtkabir Defteri'ne böyle bir ifade düşülmüş oldu Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili açıklamasının nedeni bu.

Çünkü ilk başvurularında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla biz bu ziyareti gerçekleştirmek istiyoruz. Saygı duruşunda bulunmak istiyoruz" denmiş ve Anıtkabir Komutanlığı da "Bu sıfatla gelmek mümkün değildir. Çünkü YSK'nın bu yönde açıklanmış kararı kesinleşmiş durumda değildir" yönünde bir tutumu olmuş. Ve bunun üzerine CHP'liler, sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket edenler ve İmamoğlu, "O halde biz de CHP'li bir heyetle gelelim, bu ziyareti o şekilde gerçekleştirelim" demişler, onun üzerine bu ziyaret gerçekleşmiş. Buraya kadar bir sorun yok, ziyaretin gerçekleştirilmesinde. Ama Anıtkabir Defteri'ne o ifadenin yazılması, kullanılması 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ifadesinin kullanılması bir fiili durum yaratıldı komutanlığın bilgisi ve rızası dışında deniyor. Anıtkabir Komutanlığı'nın değerlendirmesi bu yönde."

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, bugün Anıtkabir'i ziyaret ettmişti. İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' sıfatıyla imzalamıştı.

İmamoğlu'nun ziyaretinin ardından MSB, "Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir" şeklinde açıklama yapmıştı.

Bugün ailemle beraber Anıtkabir'i ziyaret ederek Atamızın manevi huzurunda Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladım. pic.twitter.com/4nrcUquYcC — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) April 2, 2019

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