İstanbul'da oyların yeniden sayımı durduruldu

AK Parti'nin İstanbul'un Beykoz, Çekmeköy, Fatih, Çatalca, Bayrampaşa, Şile, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde seçim sonucuna yaptığı itiraz kabul edilmiş, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.
İstanbul İl Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı itiraz üzerine Beykoz, Çekmeköy, Şile, Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Gaziosmanpaşa ve Çatalca ilçelerinde başlayan oy sayım işleminin tedbiren durdurulmasına karar verdi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, konuya ilişkin evrakları sosyal medya hesabından paylaştı.
İstanbul il seçim kurulu sayımı durdurdu…. pic.twitter.com/YThPhGF4E5— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 2 Nisan 2019
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