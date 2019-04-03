AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Aradaki fark hızlı bir şekilde azalıyor

Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:

— Gerçekten çok hızlı şekilde aradaki fark azalıyor. Bugün maddi hataların düzeltilmesine ilişkin ilçe seçim kurullarına yapmış olduğmuz düzeltme işlemi dışında bir adım daha attık. Bİr geçersiz oyların sayımına bir de tüm oyların sayımına ilişkin başvuruda bulunduk. CHP farkın kapandığını görünce paniğe kapıldı, soluğu il seçim kurulunda aldı. İl Seçim Kurulu da çok hızlı bir şekilde hareket etmek suretiyle tedbir kararıyla sayımı durdurdu. CHP'nin itirazı üzerine 7 ilçede oy sayım işlemi tedbiren durduruldu.

— İl seçim kurulları sayım devam ederken durdurma kararı veremez şeklinde kararlar var. Böyle bir tablonun oluşması gerçekten hayrete düşürdü. CHP'ye sormak istiyorum; bu kadar acelecilik neden? Bu sayımı yaptırmayız şeklindeki çıkışlar neyin korkusudur?

— Gerçeklerin ortaya çıkması için mücadelemiz devam edecek.

— Gerçek neyse o ortaya çıksın istiyoruz. Bu kadar belge ortadayken CHP olarak siz de endişeniz yoksa gelin herkesin ortasında gerekirse kameralar kurulsun ve gerçek neyse o ortaya çıksın.

— Bu akşam üzeri Bağcılar İlçe Seçim Kurulu karar verdi. 1304 oyu maddi hataların düzeltilmesi sonucu AK Parti lehine yazdı. CHP'nin yangından mal kaçırırıcasına hareket etmesi ve il seçim kurulunun böyle bir karar alması manidardır.

Ayrıntılar geliyor…