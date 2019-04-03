CHP, İstanbul'da oyları kamerayla izliyor

© AA / İbrahim Erikan İstanbul'da oyların yeniden sayımı durduruldu

İstanbul'da oyların bulunduğu mühürlü kapıların arkasında 2 nöbetçi bulunduran CHP örgütü, ayrıca salona güvenlik kamerası sistemi kurdu.

Olası enerji kesintilerine karşı el feneri ve güç kaynağı bulunduran CHP'liler, oyların bulunduğu sahayı gören gözlem odasında da gözlemciler bulunduruyor.

Sözcü'nün haberine göre CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz, alınan önlemlerle ilgili, "Halkımıza seçim öncesi çağrımızdı; "Oy kullanmak sizden, oylarınıza sahip çıkmaz bizden" Vermiş olduğumuz sözü tutuyoruz, tutacağız! Birlikte Kazanacağız!" açıklamasında bulundu.