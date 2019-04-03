YSK olağanüstü toplandı

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun 7 ilçede oy sayımının durdurulması kararını görüşüyor. Ankara'da Sadi Güven başkanlığında toplanan YSK toplantısında parti temsilcileri de yer alıyor.

© AA / Aytaç Ünal AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Aradaki fark hızlı bir şekilde azalıyor

Yüksek Seçim Kurulu Sadi Güven başkanlığında olağanüstü toplandı.

Olağanüstü toplantıya siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı öğrenildi. Toplantıdan çıkacak karara göre geçersiz oyların yeniden sayılıp sayılmayacağı karara bağlanacak.

İstanbul'da AK Parti'nin başvurusu üzerine geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptığı başvuru sonrası CHP'den hamle gelmiş ve sayım durdurulmuştu.

Bu karar ile Şile, Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Fatih ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde başlatılan yeniden sayım işlemine son verilmişti.