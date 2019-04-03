Mevlüt Uysal, 'dosya kaçırılıyor' iddialarına yanıt verdi

Resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul yarışını önde tamamlayan Ekrem İmamoğlu, Ankara ziyareti öncesi havalimanında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

İmamoğlu, "Büyükşehir Belediyesi'nden şu 2 günde bir sürü ihbar alıyoruz. Dosya kaçıranlar, odasını toplayanlar… Ne oluyor kardeşim? Ben gidip tedbir almak istiyorum, İstanbullunun 1 kuruşunun bile hesabını soracağım. Bunların ihbarı var, kanıt olursa paylaşırım" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun bu açıklamalarına mevcut AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal CNN Türk'te yanıt verdi.

Oda TV'nin haberine göre Uysal, "Artık dijitalleşme var. Bu mümkün değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun öncüsü. mesela İstanbul kart var" şeklinde konuştu.