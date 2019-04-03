Zeyrek: Geçersiz oyları YSK değil, siyasi partiler saydı, AK Parti temsilcileri neden şerh koymadı?

© AA / Aytaç Ünal AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Aradaki fark hızlı bir şekilde azalıyor

Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un İstanbul'daki 7 ilçede yapılan yeniden sayımın durdurulmasına ilişkin itirazına yönelik, "Gerekçeleri hukuki gerekçeler. Hukukta çifte standart olmaz. Aynı sorunu 2014'te Mansur Yavaş da yaşadı. İlçe seçim kuruluna itiraz etti reddedildi. İl seçim kurulu reddetti. YSK'ya gidildi onlar da reddetti. Sayın Yavuz şuna yanıt vermiyor, "Geçersiz oyları YSK geçersiz saymıyor ki, geçersiz oyları siyasi partiler geçersiz saydı. Sizin temsilciniz neredeydi? Neden şerh koymadı orada?" yorumunu yaptı.

Zeyrek şöyle devam etti:

"Hal böyleyken birçok AK Partili'nin karşısında bir kamu görevlisi bu oy geçersizdir diye nasıl o oyu yana koyabilir? Niye orada tutanak tutulmadı?

Beykoz'da nöbet tutan CHP'li avukatla konuştum şundan endişe ediyoruz diyor; Yan odada boş pusulalar ve zarflar var… Delil ile başvurma meselesi çok önemli. Bütün geçersiz oylar sayılsın diye başvuramazsın. Yasa, ‘delil ile başvurun' diyor. Yasa çok net bir şekilde bunu ön görüyor. Her çıkan der ki bütün geçersiz oylar sayılsın. YSK bunu nasıl engelleyecek. Böyle bir deliliniz yoksa 300 bin oyu tek tek saymak lazım. YSK bu nedenle bir takım içtihatlar oluşturmuş.

İktidar partisi bu kadar çok basın toplantısı yaparken ilçe seçim kurullarının tarafsız karar vermesini nasıl etkiler bunu düşünmek lazım. Biraz nefes almak lazım".