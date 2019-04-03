HDP'nin Muş'ta seçim sonucuna yaptığı itiraz reddedildi

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Muş Belediye Başkanlığı için yaptığı itiraz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından reddedildi.

© AA / Binnur Ege Gürün Muş'ta sandıkların tamamı açıldı: AK Parti adayı Feyat Asya yüzde 34.74 ile kazandı

HDP, 31 Mart'ta Muş'ta yapılan mahalli idareler seçimleri için 1 Nisan ve 2 Nisan 2019'da İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu.

HDP'nin itirazını inceleyen İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, kurul kararı ile itirazı reddetti.

HDP'li eşbaşkan adayı Sırrı Sakık İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesini vermeden önce yaptığı açıklamada, "Yaşanan bu durum atanan kayyumlardan farklı değildir. Halkın iradesi gasp edildi. Bu tutumdan vazgeçilsin. Hakkımızı kimseye vermeyiz. Sonuna kadar direneceğiz" demişti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) açıkladığı verilerin gerçek olmadığını belirten Sakık 103 sandıkta hatalar tespit ettiklerini belirterek, "Bu hataların düzeltilmesi için İl Seçim Kurulu'na itiraz edeceğiz. Toplamda 2 bin 500 oy geçersiz sayılmış. Geçersiz sayılan oyların çoğu bizlerin oyudur. Arkadaşlarımızın tespitiyle bizlerin oylarının bir kısmı bağımsızlara ve başka partilere kaydırıldığını tespit edilmiş. Bizler tüm bunlara itiraz ederek, tekrar sayım yapılmasını isteyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.