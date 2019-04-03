Kaftancıoğlu: AKP’nin tüm ıslak imzalı tutanakları elimizdeyken masa başında seçimi almaları mümkün değil

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili olarak Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'ya konuştu.
Kaya'nın soruları ve Kaftancıoğlu'nun bunlara verdiği yanıtlar şöyle:
- 25 yıl sonra İstanbul'u CHP aldı. Bu sonucu nasıl okumak gerekir?
Ülkedeki ekonomik sıkıntıların seçimi alınmasında da etkili olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yine İstanbul özelinde İstanbul'da yaşayan insanların taleplerini, nasıl bir belediye başkanı ve nasıl bir anlayışla yönetileceğini, taleplerini biz adayımız belirlenmeden çok uzun sürelerden önce, kamuoyu araştırmalarıyla, sahadaki bildirimlerle bir çalışma yaptık. Ekrem İmamoğlu da tam İstanbul halkının beklentilerine denk düşen bir aday oldu. Bunların sonucunda 25 yıl sonra CHP, büyükşehri kazandı. İstanbul'un sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışına ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. İstanbul'daki 16 milyon seçmen mevcut iktidarın yarattığı iklim nedeniyle daha özgür nefes alıp daha özgür yaşamak istediğini bize hissettirdi.
- Seçimlerde 2 ilçeyi kaybederken yeni iki ilçe kazandınız. Silivri'de DSP adayının aldığı oy ile kaybedildi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Devletin kurumu Anadolu Ajansı'ndan saatlerce veri akışı sağlamadı. Bu konuya ilişkin düşünceniz?
Her seçimde gerçek veriler yerine seçim sonuçlarını yukarından başlatarak algı operasyonları yaptıklarını görüyoruz. Bu şekilde seçimi kazanmaya dönük halkın oyunu etkiliyorlar. Bu seçimlerin özelinde de biz bütün sistemlerimizde hızlı veri akışlarıyla, ıslak imzalı tutanaklarla dahil olmak üzere seçim sonuçlarını takip ettik. Bu seçimde de algı operasyonu yaptılar. Yine yüksek oydan başladılar. Bir süre sonra bizlerde elimizdeki verileri paylaştığımızda verilerin tutmadığını görünce ne yapacaklarını şaşırarak panik oldular. Bizim verileri yakından takip etmemiz ve açıklamamız algı operasyonlarını engelledi.
- AKP'nin masa başında seçimleri almaya çalıştığı görülüyor. CHP olarak ne tür önlem aldınız?
1 Nisan, İstanbul'da yeni bir başlangıcın günü oldu. Artık İstanbul'da yaşayan 16 milyon vatandaşımız huzurlu bir şehirde yaşayacak.
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