Kayıt
07:06 03 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Canan Kaftancıoğlu

    Kaftancıoğlu: AKP’nin tüm ıslak imzalı tutanakları elimizdeyken masa başında seçimi almaları mümkün değil

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1205)
    0 01

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'usulsüzlük' tartışmalarına sahne olan yerel seçimlere ilişkin olarak "Seçimden 27 bin 500 oyla Ekrem İmamoğlu çıktı. AKP'nin bütün ıslak imzalı tutanakları elimizdeyken masa başında seçimi almaları mümkün değil" dedi.

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili olarak Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'ya konuştu.

    Kaya'nın soruları ve Kaftancıoğlu'nun bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

    - 25 yıl sonra İstanbul'u CHP aldı. Bu sonucu nasıl okumak gerekir?

    Deniz Zeyrek
    © Fotoğraf : Twitter
    Zeyrek: Geçersiz oyları YSK değil, siyasi partiler saydı, AK Parti temsilcileri neden şerh koymadı?
    İstanbul'un alınmasındaki en belirleyici unsurlardan birisi, 16 milyon yurttaşın yerel yönetimlerden 25 yıl boyunca hizmet alamamasından duyduğu rahatsızlıktı. İstanbul özelinde yine vatandaş yaşadığı yerelde kavga, kutuplaşma istemeyip huzur içinde bir yaşama talebi var. Bunların tamamının seçimleri etkilediğini düşünüyorum. Halk oyunu bu şekilde kullandı.

    Ülkedeki ekonomik sıkıntıların seçimi alınmasında da etkili olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yine İstanbul özelinde İstanbul'da yaşayan insanların taleplerini, nasıl bir belediye başkanı ve nasıl bir anlayışla yönetileceğini, taleplerini biz adayımız belirlenmeden çok uzun sürelerden önce, kamuoyu araştırmalarıyla, sahadaki bildirimlerle bir çalışma yaptık. Ekrem İmamoğlu da tam İstanbul halkının beklentilerine denk düşen bir aday oldu. Bunların sonucunda 25 yıl sonra CHP, büyükşehri kazandı. İstanbul'un sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışına ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. İstanbul'daki 16 milyon seçmen mevcut iktidarın yarattığı iklim nedeniyle daha özgür nefes alıp daha özgür yaşamak istediğini bize hissettirdi.

    - Seçimlerde 2 ilçeyi kaybederken yeni iki ilçe kazandınız. Silivri'de DSP adayının aldığı oy ile kaybedildi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

    Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal
    © AA /
    DSP lideri Aksakal: Seçim sonuçları DSP'yi güçsüz göstermek isteyenlere en güzel yanıt
    Kişiler ve partiler değiştirilebilirler. Ama bir partide siyaset yaparken sırf aday olmadı diye parti değiştirmeyi ilkesel olarak doğru bulmuyorum. DSP'nin geçmiş seçimlerde seçime giremeyip de bu yerel seçimlerde bizim partimizde adaylaşamayan kişileri alıp aday yapmasını Saray'ın operasyonuna aracı kurum olarak nitelendiriyorum. DSP'nin bu seçimdeki rolünü anlatan cümlenin ‘Demokratik Saray Partisi' olduğunu düşünüyorum. Bu Şişli'de tutmadı. Ancak Silivri'yi kaybetmemize neden oldu. Bu anlamda kabul edilebilir bir şey değil ama sonuç böyle ortaya çıktı.

    - Devletin kurumu Anadolu Ajansı'ndan saatlerce veri akışı sağlamadı. Bu konuya ilişkin düşünceniz?

    Her seçimde gerçek veriler yerine seçim sonuçlarını yukarından başlatarak algı operasyonları yaptıklarını görüyoruz. Bu şekilde seçimi kazanmaya dönük halkın oyunu etkiliyorlar. Bu seçimlerin özelinde de biz bütün sistemlerimizde hızlı veri akışlarıyla, ıslak imzalı tutanaklarla dahil olmak üzere seçim sonuçlarını takip ettik. Bu seçimde de algı operasyonu yaptılar. Yine yüksek oydan başladılar. Bir süre sonra bizlerde elimizdeki verileri paylaştığımızda verilerin tutmadığını görünce ne yapacaklarını şaşırarak panik oldular. Bizim verileri yakından takip etmemiz ve açıklamamız algı operasyonlarını engelledi.

    - AKP'nin masa başında seçimleri almaya çalıştığı görülüyor. CHP olarak ne tür önlem aldınız?

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
    © AA / Aytaç Ünal
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Aradaki fark hızlı bir şekilde azalıyor
    Bu sandıktan çıkacak sonuca herkes saygı göstermeli. Tıpkı bütün seçimlerde olduğu gibi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu seçildi. Biz sandık güvenliğini öyle bir sağladık ki sandığa olan güveni yeniden hissettirdik. Sadece kendi oyumuzun bir tanesinin bile başka partiye geçmesine izin vermiyoruz. Seçimden 27 bin 500 oyla Ekrem İmamoğlu çıktı. AKP'nin bütün ıslak imzalı tutanakları elimizdeyken masa başında seçimi almaları mümkün değil. Bizim sandıktan aldığımız ve halkın iradesini temsil eden oyu İstanbul'da hiç kimse masa başında alamaz. Bunu net bir şekilde ifade edelim.

    1 Nisan, İstanbul'da yeni bir başlangıcın günü oldu. Artık İstanbul'da yaşayan 16 milyon vatandaşımız huzurlu bir şehirde yaşayacak.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1205)
    Etiketler:
    aday, belediye, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, AK Parti, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın masalsı köprüleri
    Dünyanın dört bir yanından masalsı köprüler
    Karikatür
    Lockheed Martin’den Riyad için 2.5 milyar dolarlık THAAD sistemi anlaşması
    İnfografik_TEST
    Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet