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08:08 03 Nisan 2019
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    Fatih Mehmet Maçoğlu

    ‘Komünist Başkan’ Maçoğlu: Bizi izlemeye devam edin

    İHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1208)
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    Tunceli Belediye Başkanlığı'nı kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, “Komünist anlayışın ilçeden ile taşınmış olması tüm halklar için umut olmuştur” dedi. Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak da bilinen Maçoğlu, "Ovacık modelinde olduğu gibi bunları Tunceli genelinde hayata geçireceğiz. Bizi izlemeyi devam edin" ifadesini kullandı.

    Resmi olmayan sonuçlara göre Tunceli Belediye Başkanlığı'nı kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhuriyet'ten İlayda Kılıç'a konuştu.

    Maçoğlu, yeni dönemde Ovacık modelinde gösterdiği üretim faaliyetlerini Tunceli bazında örgütleyerek tüm bölgeye yaygınlaştıracaklarını söyledi.

    Fatih Mehmet Maçoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    Tunceli'de tüm grupların söz hakkına sahip olacağını kaydeden Maçoğlu, "Sosyal alanlarda yapacağımız çalışmalar Ovacık modelinde olduğu gibi olacak. Biz orada yürüttüğümüz çalışmaları geniş kapsamlı hale getireceğiz. Komünist bir anlayışın ilçeden, ile taşınmış olması tüm halklar için umut olmuştur. Seçim sonrası Türkiye'de gördüğümüz tablo da umuttur" diye konuştu.

    Başkanlık için henüz mazbatayı almadığını ancak çalışmalara başladığını aktaran Maçoğlu, 2 Nisan Otizim Farkındalık Günü kapsamında ziyaretler gerçekleştirdiğini belirterek "Mazbatayı henüz almadık ama biz zaten seçim odaklı çalışmıyoruz. Bizim üzerimize çok büyük bir sorumluluk yüklendi. Dünyanın gözü Tunceli'de bunu biliyoruz" dedi.

    Sosyal yaşamı ve üretimi destekleyen çalışmalarına devam edeceğini aktaran Maçoğlu, "Doğa ve çevreye uyumlu hareket ederek ekolojik yaşamı savunacağız. Üretim ve istihdam alanlarında kadının ön plana çıkması noktasında çalışmalar yürüteceğiz. Ovacık modelinde olduğu gibi bunları Tunceli genelinde hayata geçireceğiz. Bizi izlemeyi devam edin" ifadelerini kullandı.

    Sandıktan demokrasinin çıktığını söyleyen Maçoğlu, "Biz seçimde dostlarımızla yarıştık. AKP ile yarışıyorlar diye bir söylenti çıkardılar ama burada böyle bir sosyolojik taban zaten yok. Bu topraklarda öyle bir anlayış baş gösteremez. Başından beri söylüyoruz, zafer kazanmadık. Sadece başarılı olduk ve demokrasi kazandı. Belediye meclisimiz de birçok yapının bir arada olduğu bir meclis olacak" dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1208)
    Etiketler:
    icraat, Çalışma, sonuç, yerel seçim, Tunceli Belediyesi, TKP, Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli, Türkiye
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