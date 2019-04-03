Sözcü: İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki farkın 30 bine çıkması bekleniyor

Sözcü'de dün akşam saatlerinde "Yeniden sayıldıkça İmamoğlu’nun oyu artıyor" başlığıyla yayımlanan haberde, yeniden sayım yapılan sandıklarda Ekrem İmamoğlu'nun lehine oy artışı yaşandığı ifade edildi.
"CHP kaynaklarından yapılan açıklamalara göre İstanbul’da AKP’nin itirazı üzerine, YSK tarafından yeniden sayım kararı verilen sandıklarda Ekrem İmamoğlu’nun oyu artıyor. Farkın 30 binin üstüne çıkması bekleniyor" denen haber, şöyle devam etti:
BAĞCILAR'DA 315 OY CHP'YE GEÇTİ
Yapılan itirazlar sonucu yeniden sayım kararı verilen İstanbul Bağcılar 4. Bölgede CHP'nin oylarının 315 adet daha attığı bildirildi.
ÜSKÜDAR'DA 150, PENDİK'DE 115
CHP'den elde edilen bilgiye göre; Üsküdar'daki yeniden sayım sonrasında 150, Pendik'teki yeniden sayım sonrasında ise 115 oy daha İmamoğlu'nun hanesine yazıldı.
YSK verilerine göre 24 bin 55 olan Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 30 binin üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.
CHP İstanbul İl Başkanlığının bu artışlarla ilgili ilerleyen dakikalarda açıklama yapacağı da öğrenildi."
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