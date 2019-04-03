Sözcü: İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki farkın 30 bine çıkması bekleniyor

Sözcü gazetesinin haberinde "CHP kaynaklarından yapılan açıklamalara göre İstanbul’da AKP’nin itirazı üzerine, YSK tarafından yeniden sayım kararı verilen sandıklarda Ekrem İmamoğlu’nun oyu artıyor. Farkın 30 binin üstüne çıkması bekleniyor" dendi.

Sözcü'de dün akşam saatlerinde "Yeniden sayıldıkça İmamoğlu’nun oyu artıyor" başlığıyla yayımlanan haberde, yeniden sayım yapılan sandıklarda Ekrem İmamoğlu'nun lehine oy artışı yaşandığı ifade edildi.

"CHP kaynaklarından yapılan açıklamalara göre İstanbul’da AKP’nin itirazı üzerine, YSK tarafından yeniden sayım kararı verilen sandıklarda Ekrem İmamoğlu’nun oyu artıyor. Farkın 30 binin üstüne çıkması bekleniyor" denen haber, şöyle devam etti:

"Sabah saatlerinde İstanbul Kadıköy'de itiraz edilen sandıklardan çıkan sonuçta, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun lehine 450 oy artışı olduğu ortaya çıkmıştı. Benzer artışlar az önce resmiyet kazandı.

BAĞCILAR'DA 315 OY CHP'YE GEÇTİ

Yapılan itirazlar sonucu yeniden sayım kararı verilen İstanbul Bağcılar 4. Bölgede CHP'nin oylarının 315 adet daha attığı bildirildi.

ÜSKÜDAR'DA 150, PENDİK'DE 115

© AA / İsa Terli Kaftancıoğlu: İtirazların kabulüyle İmamoğlu'nun oyu 4 bin 960 daha artacak

Ekrem İmamoğlu'nun lehine oy artışının yaşandığı iki ilçe de Üsküdar ile Pendik oldu.

CHP'den elde edilen bilgiye göre; Üsküdar'daki yeniden sayım sonrasında 150, Pendik'teki yeniden sayım sonrasında ise 115 oy daha İmamoğlu'nun hanesine yazıldı.

YSK verilerine göre 24 bin 55 olan Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 30 binin üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığının bu artışlarla ilgili ilerleyen dakikalarda açıklama yapacağı da öğrenildi."