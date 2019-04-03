Büyükerşen'den Yavaş ve İmamoğlu'na öneri: Yararlı projeleri reddedenleri kamuoyuna açıklasınlar

Yeniden Eskişehir Belediye Başkanlığı'nı seçilen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu.
Büyükerşen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mansur Yavaş'a önerilerde bulundu.
Öztürk'ün "Yavaş ve İmamoğlu'na taktik: Engelleyeni deşifre edin" başlığıyla yayımlanan ve Yılmaz Büyükerşen'in açıklamalarına yer verdiği yazısı şöyle:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı ama Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP'nin 175, CHP'nin 137 üyesi var. Ankara'da Mansur Yavaş büyük bir farkla seçimi kazandı ama Büyükşehir Belediye Meclisinde AKP'nin 90, CHP'nin 50 üyesi var. Yani çoğunluk Cumhur ittifakında. Bu durumda, belediyenin bakanlar kurulu niteliğindeki encümen üyeliğinde de çoğunluk AKP'de olacak.
Mansur Yavaş'ın ya da Ekrem İmamoğlu'nun meclis toplantısına başkanlık etmedikleri zaman oturumları başkanvekili olarak AKP'liler yönetecek. 30'a yakın komisyonun başkanı da AKP'li üyelerden oluşacak. Başkan, böyle bir tabloda projelerini geçirmekte zorlanacak, ‘CHP'li belediyeler çalışmıyor' imajı yaratmak için her türlü engellemeler yapılabilecek. Hükümetin, engellemeleri ise cabası…
ENGELLEMELERE RAĞMEN BAŞARDI
Başkanın, projesini meclise re'sen getirme yetkisi var. O zaman da, ‘Hepsini reddederiz' tehdidiyle karşılaşıyor. Kredi buluyorsunuz, bunu engelliyorlar. Büyükerşen, 40 otobüs almak için 20 milyon lira kredi buldu. Ancak, meclis kredi kullanma yetkisini aylarca vermedi. Verdiklerinde döviz kuru yükselmiş, o parayla 40 otobüs alınacakken, ancak 30 otobüs alabilmişti.
Belediye, öz kaynaklarıyla Ilıca barajını yaptı… Barajda 10 milyon metreküpten fazla su birikti. Suyu şehre getirecek 26 kilometrelik isale hattı yapımını, yatırım programından çıkardılar. Barajı engellemek için davalar açtırıp bu süreci bahane ettiler. İki ay sonra dava bittiğinde, yeniden yatırım programına alınabilmesi için yeni yılın beklenmesi gerekecekti. Kültür ve Sanat Daire Başkanlığının bütçe görüşmelerinde ödeneğini yarı yarıya azalttılar.
Sonuçta, belediye başkanıyla, meclis çoğunluğunun farklı partilerde olması ‘Davul birinde, tokmak birinde' olarak yorumlanıyor. Bunun en büyük sıkıntısını da yıllarca çeken Yılmaz Büyükerşen, yapılması gerekeni şöyle anlattı:
KANUN DEĞİŞMELİ
BAŞKANLARA ÖNERİM ŞU
‘Belediye meclisinde çoğunlukta bulunan muhalefet partisi, partizanlık yapmazsa sorun yok. Ama iş yaptırmayan, getirilen faydalı projeleri gerekçe bile göstermeden sürekli reddeden bir anlayış içinde olurlarsa, başkanların yapması gereken işler var. Sağlam gerekçelerle konuyu hemen idare mahkemesine taşısınlar. Ama mahkemelerin de sağlam olması lazım. Çoğu kez mahkeme kararıyla meclisin kabul etmediği önemli projeleri uygulamaya koydum. Yararlı projeleri reddeden muhalefet partisi meclis üyelerinin isimlerini kamuoyuna açıklasınlar. Böylece halkın onları denetlemeleri sağlanmış olur. Bunların düzelmesi için de belediye yasalarının düzeltilmesine de şiddetle ihtiyaç var.'
Yılmaz Büyükerşen, yılmadı, direndi, halka anlattı ve artık Eskişehir büyükşehir belediyesinde CHP 24 üye ile çoğunluğa geçti."
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