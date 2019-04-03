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    Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Selvi: Erdoğan birkaç gün dinlenme kararı aldı

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1213)
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçimlerde en çok koşturan kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek "Tam 59 ilde 102 miting yaptı. Seçimler bitti, Erdoğan birkaç gün dinlenme kararı aldı. Ancak Erdoğan’ın dinlenmesi aynı zamanda yeni dönemin hazırlık kampı gibi olacak" dedi.

    Abdulkadir Selvi, "Erdoğan'ın değişim stratejisi" başlığıyla yayımlanan yazısında seçim sonuçlarının AK Parti'ye etkilerini kaleme aldı.

    "Seçimlerin en çok koşturanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Tam 59 ilde 102 miting yaptı. Seçimler bitti, Erdoğan birkaç gün dinlenme kararı aldı. Ancak Erdoğan'ın dinlenmesi aynı zamanda yeni dönemin hazırlık kampı gibi olacak" diyen Selvi, yazısına şöyle devam etti:

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    "Erdoğan, 31 Mart gecesi ilerleyen saatlerde parti yönetiminden seçimlere ilişkin kısa bir rapor aldı. Ama parti yönetimi şimdi kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Önümüzdeki hafta yapılacak olan MYK'da Erdoğan'a seçim sonuçlarına ilişkin sunum yapılacak.

    Bu arada Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz süreci de başladı. AK Parti, İstanbul'da 39 ilçede itirazda bulundu. İlçe ve il seçim kurullarının ardından, itirazların YSK'ya taşınması sürpriz olmamalı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelide seçim sonuçlarına yapılan itirazlara destek verdi. İstanbul seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu önde gözüküyor.

    Peki AK Parti'nin itirazları üzerine İstanbul'da seçim sonuçlarının değişmesi mümkün mü? Hadi bir adım ileri gidip, kulislerde dile getirilen bir kaygıyı ifade edeyim. YSK, İstanbul seçimlerinin iptal edilip yenilenmesine karar verir mi? Seçim kurullarından ne karar çıkar, YSK'nın kesin kararı ne olur bilemiyorum ama geçmişte Yalova'da ve Ağrı'da seçimler yenilenmişti.

    AK Parti, İstanbul seçimlerine yasal prosedüre uygun olarak itirazlarını yapıyor. İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi gibi bir sonuç beklemiyorum. Sadece geçersiz oylara dönük olarak yapılan itirazlar söz konusu. Bunlar da karara bağlanmayacak itirazlar değil. 57 milyon seçmenin kullandığı 5 farklı türden oyu bir gecede saymayı başaran bir sistem, İstanbul'da 290 bin geçersiz oyun sayımını mı yapamayacak?

    YENİ YOL HARİTASI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır’da düzenlediği mitinge katıldı - AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Bu arada tek bir cümle ile geçiştirdim ama Erdoğan'ın seçim yorgunluğunu atmak için yapacağı tatil, aynı zamanda yeni dönemde AK Parti'nin yol haritasının çizildiği bir süreç olacak. Seçimlerde AK Parti birinci parti olarak çıktı. Cumhur ittifakı yüzde 52 aldı.

    Ama eğer İstanbul'u da CHP kazanırsa, AK Parti Ankara ve İstanbul'u kaybetmiş olacak. O nedenle bu seçimler 2023 için bir ön uyarı olarak görülebilir. Muhalefet sahillerden Anadolu'ya doğru genişlemeye başladı. Nüfusun yoğunluğu sahillerin de bulunduğu Marmara, Ege ve Akdeniz bölgemizde. Yüzde 50 artı birin arandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin seçimleri kazanabilmesi için büyük şehirleri alması gerekiyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu birkaç günlük dinlenme sırasında yeni dönemin stratejisini tespit edecek. AK Parti yönetiminin hazırlayacağı raporda ne yer alacak o henüz belli değil, ama Erdoğan'ın kafasındaki seçim raporunun hazır olduğunu düşünüyorum.

    DEĞİŞİMİN İŞARETİ

    Erdoğan balkon konuşmasında değişimin işaretini vermişti.

    Cumhurbaşkanı'nın parti yönetimi ve kabinedeki değişiklikleri nisan ayının ortasına kadar gerçekleştirmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta bunun bazı işaretleri gelecek. Erdoğan'ın seçim gecesi balkona sadece eşi Emine Hanım'la çıkması kulislerde geniş çaplı bir değişimin işareti olarak yorumlanıyor.

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    Erdoğan'ın siyaset dili, AK Parti'nin siyasi kimliği, ekonomi gibi konularda ise tercihlerini daha geniş bir zaman diliminde yansıtması bekleniyor.
    Liderlik zorlu dönemlerde ortaya çıkıyor.

    'Muhtar bile olamaz' denilen Erdoğan, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsa bunu güçlü liderliğine borçlu. Kimse ona bu makamları altın tepsi içinde sunmadı.

    Hatta önünü kesmek istediler. Ama o söke söke aldı. Cumhuriyet mitingleri, 27 Nisan e-muhtırası, parti kapatma davası, Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci ve nihayet 15 Temmuz darbe girişimi Erdoğan'ın liderliği sayesinde aşıldı.

    2023'e giderken yeni bir tercihle karşı karşıya. Erdoğan bu kez AK Parti'ye bir yön tayin edecek. Ama o yön nasıl olacak?"

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1213)
    Etiketler:
    değişim, sonuç, yerel seçim, tatil, Hürriyet, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Abdulkadir Selvi, Emine Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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