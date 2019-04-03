CHP itiraz etti, Keşan’da fark 23’e yükseldi

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "11 oy ile kazandığımız Keşan Belediye Başkanlığı sonucuna CHP itiraz etti. Geçersiz oylar tekrar sayıldı. Seçimi 23 oyla kazandık. Hayırlı olsun Keşan. Hep kazanan Keşan olsun dedik. Hangi siyasi görüşten olursanız olun, emin olun ki kazanan Keşan oldu. Tüm Keşanlı hemşehrilerime şükranlarımı iletiyorum. Artık zaman birlik zamanı, çalışma zamanı. Yapacak çok iş, girecek çok gönül var" dedi.
11 Oy ile kazandığımız Keşan Belediye Başkanlığı sonucuna CHP itiraz etti. Geçersiz oylar tekrar sayıldı. Seçimi 23 oyla kazandık. Kazanan Keşan oldu. Artık zaman birlik zamanı. Çalışma zamanı. Yapacak çok iş, girecek çok gönül var. pic.twitter.com/hZEVNH7uz9— Dr. Fatma Aksal (@fatmaaksal) April 3, 2019
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