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11:42 03 Nisan 2019
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    En çok borcu olan belediyeler hangi partiden?

    © REUTERS / Murad Sezer/File Photo
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1219)
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    İller Bankası'na en çok kredi borcu olan iller Sayıştay raporunda ortaya çıktı. İlk beşte AK Partili belediyelerin yönettiği iller yer alırken, raporda 2016 yılına ait 81 ilin İller Bankası'na borcunun 15 milyar 42 milyon lira olduğu belirtildi. Sayıştay verilerine göre en çok borçlu Bursa belediyesi olurken, en az borçlu belediye ise Uşak.

    Türkiye'de 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Millet İttifakının temsil ettiği muhalefet büyük şehirlerde önemli sonuçlar elde etti. AK Parti ise geleneksel oy bandına uygun olarak oyların yüzde 44'ünü alırken, Milliyetçi Halk Partisi (MHP) ile kurduğu Cumhur İttifakı, oyların yüzde 51'ini kazandı.

    ekonomi, hesap, kitap
    © AA /
    Belediyelerin borcu 3 milyar doları aştı
    Yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre toplam 25 il el değiştirdi. Bundan sonraki dönemde başta İstanbul ve Ankara olmak üzerine birçok belediyede yönetim değişikliği olacak.

    Seçimlerin kesin sonuçları gelirken, yönetimin değişeceği belediyelerin ne kadar borç bıraktığı konusu dikkat çekiyor.

    Euronews'un haberine göre Sayıştay'ın raporunda, 2016 yılı verilerine göre belediyelerin İller Bankası'na borcu 15 milyar 42 milyon lirayı buldu.

    ‘EN FAZLA BORCU OLAN İLLER AK PARTİ'DEN'

    Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim
    © Fotoğraf : Twitter
    Saadet Partisi: İstanbul'da birçok belediye borç batağında
    İller Bankası'na en çok borcu bulunan belediyeler AK Partili belediyelerin yönettiği iller bulunuyor

    Bursa 1 milyar 73 milyon lira ile birinci, Gaziantep 821 milyon lira ile ikinci, Sakarya 805 milyon lira ile üçüncü, Konya 699 milyon lira dördüncü, Antalya 614 milyon lira ile beşinci sırada. Bu beş il arasında sadece Antalya el değiştirdi.

    EN AZ BORCU OLAN BELEDİYELER

    İller Bankası'na en az borcu olan son 5 şehir ise 26 milyon lira ile Uşak (AK Parti), 21 milyon ile Muş (AK Parti), 16 milyon ile Tunceli (CHP), 15 milyon ile de Artvin (AK Parti) ve Iğdır (HDP) olarak sıralandı.

    İSTANBUL 9, ANKARA 15, İZMİR 46. SIRADA

    İller Bankası'nın 2016 yılı bilanço ve hesaplarına göre İstanbul 458 milyon lirayla dokuzuncu sırada, Ankara 270 milyon lirayla 15'inci sırada. İzmir ise 92 milyon lira ile 46'ncı sırada yer alıyor.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1219)

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    Etiketler:
    belediye borcu, borç, HDP, İller Bankası, Sayıştay, Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP, Artvin, Tunceli, Muş, Uşak, Antalya, Konya, Sakarya, Gaziantep, İstanbul, Ankara
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