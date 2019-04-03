Kayıt
12:47 03 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Cahit Turhan

    Bakan Turhan: Atatürk Havalimanı'na taşınma 5 Nisan gecesi başlayacak, 45 saat sürecek

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma işleminin 5 Nisan gecesi başlayacağını duyurdu. Turhan, taşınmanın 45 saat süreceğini belirtti.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

    "Liderlik koltuğuna İstanbul Havalimanı oturacak. Bilimsel araştırmalar, havacılık sektörünün yurt içi gayri safi hasılaya katkısı açısından ekonomik gelişmeye olan faydalarını ortaya koydu. Hava yolu taşımacılığında koltuk kapasitesindeki yüzde 10'luk artış, ekonomideki büyümede yüzde 1'lik artışı gösteriyor" diyen Turan'ın açıklamalarından şunlar öne çıktı:

    Atatürk Havalimanı'nda gergedan boynuzu ele geçirildi
    © AA / Ticaret Bakanlığı
    Atatürk Havalimanı'nda 14 milyon 500 bin TL değerinde gergedan boynuzu ele geçirildi
    -  Metro ile ulaşımı için Gayrettepe- İstanbul Havalimanı arasındaki metro çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Amacımız 2020 başında bu hattı hizmete vermek. Halkalı — İstanbul Havalimanı arasında da ulaşım altyapısını kuruyoruz.

    — Havaist ile 20 farklı güzergahta 150 lüks otobüs ile toplu taşıma yapılıyor. Olacak talebe göre sefer ve güzergah sayıları artırılacak. 660 adet akıllı sistemlerle donatılmış taksiler hizmet verecek.

    — İstabul Havalimanı'nın büyüklüğüne yakışmayan hanutçuluk ve çığırtkanlık gibi faaliyetlerin taksicilerin yapmasına izin verilmeyecektir.

    — İETT tarafından 6 Nisan 2019 tarihi itibari ile Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı arasında 15 gün süreyle ring sefer yapılacaktır. Planlanan taşınma süreci 5 Nisan'da gece saat 03:00'da başlayacak, 6 Nisan gecesi saat 23:59'da tamamlanacaktır. Taşınma yaklaşık 45 saatte tamamlanacak. Her iki havalimanında da 12 saatlik sefersiz bir dönem olacak.

    Etiketler:
    sefer, uçak, Taşınma, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın masalsı köprüleri
    Dünyanın dört bir yanından masalsı köprüler
    Karikatür
    Lockheed Martin’den Riyad için 2.5 milyar dolarlık THAAD sistemi anlaşması
    İnfografik_TEST
    Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet