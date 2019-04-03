Bakan Turhan: Atatürk Havalimanı'na taşınma 5 Nisan gecesi başlayacak, 45 saat sürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

"Liderlik koltuğuna İstanbul Havalimanı oturacak. Bilimsel araştırmalar, havacılık sektörünün yurt içi gayri safi hasılaya katkısı açısından ekonomik gelişmeye olan faydalarını ortaya koydu. Hava yolu taşımacılığında koltuk kapasitesindeki yüzde 10'luk artış, ekonomideki büyümede yüzde 1'lik artışı gösteriyor" diyen Turan'ın açıklamalarından şunlar öne çıktı:

© AA / Ticaret Bakanlığı Atatürk Havalimanı'nda 14 milyon 500 bin TL değerinde gergedan boynuzu ele geçirildi

- Metro ile ulaşımı için Gayrettepe- İstanbul Havalimanı arasındaki metro çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Amacımız 2020 başında bu hattı hizmete vermek. Halkalı — İstanbul Havalimanı arasında da ulaşım altyapısını kuruyoruz.

— Havaist ile 20 farklı güzergahta 150 lüks otobüs ile toplu taşıma yapılıyor. Olacak talebe göre sefer ve güzergah sayıları artırılacak. 660 adet akıllı sistemlerle donatılmış taksiler hizmet verecek.

— İstabul Havalimanı'nın büyüklüğüne yakışmayan hanutçuluk ve çığırtkanlık gibi faaliyetlerin taksicilerin yapmasına izin verilmeyecektir.

— İETT tarafından 6 Nisan 2019 tarihi itibari ile Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı arasında 15 gün süreyle ring sefer yapılacaktır. Planlanan taşınma süreci 5 Nisan'da gece saat 03:00'da başlayacak, 6 Nisan gecesi saat 23:59'da tamamlanacaktır. Taşınma yaklaşık 45 saatte tamamlanacak. Her iki havalimanında da 12 saatlik sefersiz bir dönem olacak.