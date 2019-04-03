'Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera': Kemiklerim kırık, ezik büzük, disklerim kayık, böyle yaşamaya mahkum edildim

© Fotoğraf : Twitter Dorock XL'da darp edilen kadınların avukatından açıklama

'Sagopa Kajmer' ismiyle tanınan rapçi Yunus Özyavuz'un eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler, kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımda darp edildiğini ileri sürdü.

"Kemiklerim kırık, ezik büzük, disklerim kayık, böyle yaşamaya mahkum edildim" diyen Güler, eski eşini savunan ve kendisine küfür eden takipçilerine de eleştiriler yöneltti.

Bu kişilere küfürle yanıt veren Güler, "Amacım ne prim kasmak ne de dikkat çekmek bu benim savaşım siz anlamazsınız. Darbeye dayalı olarak omurlarım, disklerim pert olmuş. Ezik büzük olmuşum. Çıkan fıtıkları saymıyorum bile" diye konuştu.