AK Partili Yavuz'dan İmamoğlu'na: İmamoğlu'na: Sen hangi hakla kendini başkan ilan ediyorsun?

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Sandıklar açıldıkça aradaki fark eriyor" dedi ve "Sen hangi hakla şimdiden kendini başkan ilan ediyorsun?" diye sordu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "İstanbul CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı bu süreçlerin durdurulmasını talep ediyor. Diyoruz ki sen seçildiğine nereden kanaat getiriyorsun nasıl getiriyorsun bu süreçlerin bitmesini hangi hakla istiyorsun?'' ifadesini kullandı.

Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:

— Sonuç, YSK'da kesinleşir ve ortaya çıkar. Biz istiyoruz ki ne İmamoğlu ne de Yıldırım aleyhine bir şey yazılmasın. Bize verilmiş her oyun hanemize kaydedilmesini istiyoruz.

— Daha çok az sayıda sandık açıldı ve bizim maddi itirazlara ilişkin ileri sürdüğümüz dilekçelerin çok azı görüşüldü, çok azını ileri sürdük. Buna rağmen aradaki fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir. Göreceksiniz sonunda bizim söylediğimiz rakam çıkacak.

— Cumhuriyet Halk Partisi, bir yandan geçmiş seçimlerde ve bu seçimde kendisi için gördüğü hakkı bize çok görmesi anlaşılır gibi değildir. Tehditvari yaklaşımlarla sokağa işaret etmesi, başka imalarda bulunması bir devlet adamına yakışmaz, bir siyasetçiye yakışmaz.

— 'O belgeyi gösteririz bu belgeyi gösteririz.' Bu işin çözümü seçim kurullarında. Kararı biz de onlar da kabullenmek durumundadır.

Ayrıntılar geliyor.