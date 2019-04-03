CHP'li Tekin: Sandık kurulu görevlilerinin GBT'leri inceleniyor

AK Parti’nin, İstanbul’daki sandık kurullarında görev yapanların GBT’lerini incelemeye aldığını iddia eden CHP'li Tekin, “İktidar olarak bu sandıkların görevlilerini siz belirlemediniz mi? Bu saatten sonra insanların GBT'lerine bakmanın anlamı ne? Nereye bağlamak istiyorsunuz?” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul'daki sandık kurulları üyelerinin genel bilgi taramasından (GBT) geçirildiğini öne sürdü.

© REUTERS / Murad Sezer 'İstanbul’da sandık başkanlarına gözaltı' haberi yalanlandı

Gazete Duvar'da yer alan habere göre AK Parti'nin, İstanbul'daki sandık kurullarında görev yapanların GBT'lerini incelemeye aldığını söyleyen CHP'li Tekin, "İktidar olarak bu sandıkların görevlilerini siz belirlemediniz mi? Bu saatten sonra insanların GBT'lerine bakmanın anlamı ne? Nereye bağlamak istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Daha önce seçimlerde CHP'nin yaptığı itirazlar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "atı alan Üsküdar'ı geçti", bir önceki seçim dönemindeki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Kim sandıkta hile yapılıyor diyorsa, bilin ki kaybetmiş" dediğini hatırlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Bu seçim bitmiştir. YSK sonucu ilan etmiştir. Bu ilana herkes tabi olmak zorundadır. Aksi takdirde milletin iradesi İstanbul'da gasp edilmiş olunur Bütün bunlara baktığımızda ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye'yi zor durumda bırakmayın. YSK Başkanı Sayın Güven bir an önce belediye başkanımıza mazbatasını versin ve Türkiye rahatlasın."