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14:18 03 Nisan 2019
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    Esma İncilci - Cumali İncilci

    Adana'da yaşlı çifti MİT Başkanı Fidan ile operasyon yaptıklarını söyleyip dolandırdılar

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Adana'da yaşlı karı kocayı ayrı ayrı arayıp, kocayı evin dışına çıkartıp MİT Başkanı Hakan Fidan ile birlikte operasyon yaptıklarını söyleyip 65 bin lira değerinde altınları alan sahte polisin yaşlı adama "Şimdi bir lokantaya git yemek ye çay iç emniyetin ikramıdır" diyerek dalga geçtiği ortaya çıktı.

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    © Fotoğraf : İHA
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    Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, Esma İncilci'ye cep telefonundan ulaşan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp bir kuyumcu da hırsızlık olduğunu ve Esma İncilci kimliğinin kuyumcuda bulunduğunu bu nedenle evdeki altınlarda parmak izi çalışması yapacaklarını söyledi.

    Bu arada yaşlı kadın telefonu evdeki kocası Cumali İncilci'ye verdi bunun üzerine telefondaki polis kendini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtıp, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın talimatıyla gizli bir operasyon yönettiklerini operasyon yapacaklarını ve hemen evden çıkmasını istedi. Bunun üzerine Cumali İncilli evden çıkıp yakınlardaki parka gitti. Cumali İncilci'yi burada sahte polis kendi telefonundan arayıp oyalamaya başladı.

    Bu arada diğer sahte polis ise yaşlı kadınla cep telefonundan konuşmaya devam ederek onu kandırıp eve bir şahsı gönderip ardiyede bulunan altınları merdiven koyup kendi eliyle alarak kutudan çıkardı. Dolandırıcı çekyata oturup altınları sayıp 65 bin lira değerindeki altınlara alıp kayıplara karıştı. Bu arada kocanın eve gelmemesini isteyen dolandırıcılar ise onu "Kimlik bilgilerin terör örgütlerinin eline geçmiş. Senin adına örgütsel faaliyetler yürütüyorlar. Biz bunu senin yapmadığını biliyoruz ancak gerçek şahısları yakalamak için gizli bir operasyon yürütüyoruz. O nedenle her dediğimizi yap. Bir vatandaş olarak bize yardımcı ol" diyerek oyaladı.

    Dolandırıcılar altınların alındığını öğrenince yaşlı adama, "Şimdi operasyon bitti bir lokantaya git yemek ye ve çay iç emniyetin ikramıdır, ücreti emniyet ödeyecek" diyerek dalga geçti.

    Pehlül A
    © Fotoğraf : İHA
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    Ancak yaşlı adam dolandırıldığını anlayıp eve gitti. Eşi altınları polise verdiğini söyleyince yaşlı adam hemen polisi arayıp dolandırıldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri incelemeye aldı. Yaklaşık 100 güvenlik kamerasına ait 50 saatlik görüntüyü saniye saniye inceleyen polis, yaşlı kadından altınları alan zanlının, Muzaffer A. olduğunu saptayıp yakaladı. Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilip tutuklandı ancak altınlar bulunamadı.

    'EŞİM VE OĞLUMUN VERDİĞİ HARÇLIKLARLA ALMIŞTIM'

    dolandırıcılık yapan Yasin Erdem
    © Fotoğraf : DHA
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    Esma İncilci 10 yıldır biriktirdiği altınlarını bir anda kendi elleriyle verdiğini belirterek, "Sizin evinize sivil polis göndereceğiz sadece ona kapıyı açın başkasına açmayın ve kimseyle konuşmayın dediler. O kişi geldi içeri girdi bende merdiven getirdim banyonun üstündeki ardiyeye çıktı oradan poşet içerisinde altınları alıp saydıktan sonra cebine koyup gitti. 200 gram altınımız vardı 7 adet bilezik, yonca zinciri, 5 adet tüm altın, 1 adet yüzük, 2 adet küpe ve 1 adet pırlanta yüzük vardı. Eşim ve oğlumun verdiği harçlıkları biriktirip almıştım o altınları. Onların dolandırıcı olabileceğini düşünmedim hiç aklıma gelmedi. Benim bekar oğlum var, o altınları o yüzden hazırladık düğününü yapacaktık yani. 10 yıldır biriktiriyorum o altınları ve bütün birikimim bir anda gitti. Çok üzüldüm tansiyonum çıktı" dedi.

    Cumali İncilci ise kendisini evden çıkardıklarını ve operasyonun Hakan Fidan tarafından yapıldığını söylediklerini anlatarak, "Kendilerinin savcı ve polis olduğunu söylediler. Ben parka gittim o arada eve gelmişler ve eşime demişler ki 'eşin emniyette oturuyor altınları vereceksin' eşimde vermiş, altınları alıp evden gitmişler. Benim aklıma geldi hatta kendilerine söyledim 'Televizyonlarda dolandırıcılık haberleri izliyoruz, siz de bizi mi dolandırıyorsunuz' dedim. Dediler ki 'Siz devletin hakimine ve savcısına inanmıyor musunuz, bu operasyonu Hakan Fidan yönetiyor'. İçime kuşku düşmedi değil yani. Evinize operasyon düzenliyoruz diyorlar ama ben parktan baktığımda evde hiç bir şey görmedim dolandırıldığımı anlamaya başladım. Eve 10 metre yaklaştım telefondaki kişi bana dedi ki 'Hemen geri dön yoksa operasyonu bozacaksın.' Daha sonra altınları almışlar bu nedenle telefondaki kişi, 'Sen şimdi buradan bir lokantaya git yemeğini ye yanına da çay iç' dedi. Daha sonra eve geldiğimde altınları alıp gittiklerini öğrendiğimde dolandırıldığımı anladım. Bir de benimle dalga geçtiler, 'Git yemeğini ye masraflar emniyet tarafından karşılanacak' dediler" diye konuştu.

    Etiketler:
    dolandırıcı, MİT, Hakan Fidan, Cumali İncilci, Esma İncilci, Yüreğir, Adana
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