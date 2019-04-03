Batman'da kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan'ın cesedi bulundu.
Akdoğan'ın terliğinin bulunduğu Bekirhan Çayı ve çevresinde çalışmalar yoğunlaştırılırken, dalgıç ekiplerince çayda arama yapılmaya devam edildi. Çayın mezraya 5 kilometre mesafesinde Akdoğan'ın cesedine ulaşıldı.
Akdoğan'ın cesedi olay yerinde savcılık tarafından yapılacak ilk incelemenin ardından otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne gönderilecek.
NE OLMUŞTU?
Ulaşlı köyü Atatürk mezrasında yaşayan Akdoğan ailesi, önceki gün evde olmadığını fark ettikleri 3 yaşındaki oğulları Fatih'i çevrede aramış, bulamayınca jandarma ile AFAD'a durumu bildirmişti.
Mezraya sevk edilen ekipler, arama çalışmaları sırasında çay yakınlarında Akdoğan'ın terliğini bulmuştu.
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