Havaist yeni havalimanı için sefer sayısını 1900'e çıkaracak: Fiyat tarifesi yayınlandı

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, 6 Nisan'dan itibaren tam kapasite ile hizmet vermesi planlanan İstanbul Havalimanı'na ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı.

Bu kapsamda, 31 Ekim 2018'de İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş programına göre 18 otobüs ile karşılıklı günlük 60 sefer gerçekleştirerek ulaşım hizmetine başlayan, sonraki aşamalarda sefer sayılarını 140'a çıkartan Havaist, yeni planlama yaptı.

Metro, metrobüs, otobüs, deniz hatları, minibüs ve şehirler arası yolcuları kullanabileceği otogar ve cep otogarı entegrasyou dikkate alınarak planlamaya göre sefer sayısı 140'tan günlük bin 900'e çıkartıldı.

GÜNLÜK 90 BİN YOLCUYA HİZMET

Havaist, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla birlikte 150 otobüsle, 20 ayrı hatta, 65 noktada karşılıklı olarak bin 900 sefer gerçekleştirerek günlük 90 bin yolcuya hizmet sağlayacak.

Havaalanına 'Bagajlı Lüks Taşımacılık' hizmeti verecek olan Havaist'in tüm araçları, en son teknolojiye sahip, koltuk arkalarında LCD ekranlar, USB şarj dolum üniteleri, ücretsiz internet hizmeti sunan otobüslerden oluşacak.

20 ayrı hatta çalışacak otobüslerin standartları, görevli şoförlerin hizmet kriteri ve trafik kurallarına uygunluğu şirket tarafından titizlikle denetlenecek. Hizmet verdiği 31 Ekim 2018'den bu yana 110 bin kişiye ulaşım hizmeti veren Havaist, İstanbul Havalimanı'na kolay, konforlu ulaşımın sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek.

© AP Photo / Emrah Gurel Aslan payı İstanbul Havalimanı'nın: 2.7 milyar TL harcanacak

Araçlar karşılıklı olarak 15 ile 40 dakikada bir sefer düzenleyerek insanları adreslerine güvenli şekilde ulaştıracak.

Havaist'in hat ve tarifeleriyle ilgili bilgileri şöyle:

HAD KODU HAT ADI FİYAT TARİFESİ (TL)

İST — 1 Yenikapı 18

İST — 2 TÜYAP 21

İST — 3 Otogar 16

İST — 4 Bakırköy 18

İST — 5 Beşiktaş 18

İST — 6 Alibeyköy Cep Otogarı 16

İST — 7 Kadıköy 25

İST — 8 Pendik 30

İST — 9 Hacıosman 16

İST — 10 Sancaktepe 25

İST — 11 Arnavutköy 12

İST — 12 Kemerburgaz 12

İST — 13 Sarıyer 16

İST — 14 Başakşehir 14

İST — 15 Bahçeşehir 16

İST — 16 Mahmutbey Metro 15

İST — 17 Halkalı 16

İST — 18 Mecidiyeköy 16

İST — 19 Taksim 18

İST — 20 Sultanahmet 18