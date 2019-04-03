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14:49 03 Nisan 2019
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    Havaist

    Havaist yeni havalimanı için sefer sayısını 1900'e çıkaracak: Fiyat tarifesi yayınlandı

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    İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite hizmet vermeye başlamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Otobüs AŞ'nin firması Havaist, sefer sayısını bin 900'e çıkaracak.

    Cahit Turhan
    © AA / Ali Balıkçı
    Bakan Turhan: Atatürk Havalimanı'na taşınma 5 Nisan gecesi başlayacak, 45 saat sürecek
    Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, 6 Nisan'dan itibaren tam kapasite ile hizmet vermesi planlanan İstanbul Havalimanı'na ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı.

    Bu kapsamda, 31 Ekim 2018'de İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş programına göre 18 otobüs ile karşılıklı günlük 60 sefer gerçekleştirerek ulaşım hizmetine başlayan, sonraki aşamalarda sefer sayılarını 140'a çıkartan Havaist, yeni planlama yaptı.

    Metro, metrobüs, otobüs, deniz hatları, minibüs ve şehirler arası yolcuları kullanabileceği otogar ve cep otogarı entegrasyou dikkate alınarak planlamaya göre sefer sayısı 140'tan günlük bin 900'e çıkartıldı.

    GÜNLÜK 90 BİN YOLCUYA HİZMET

    Havaist, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla birlikte 150 otobüsle, 20 ayrı hatta, 65 noktada karşılıklı olarak bin 900 sefer gerçekleştirerek günlük 90 bin yolcuya hizmet sağlayacak.

    Havaalanına 'Bagajlı Lüks Taşımacılık' hizmeti verecek olan Havaist'in tüm araçları, en son teknolojiye sahip, koltuk arkalarında LCD ekranlar, USB şarj dolum üniteleri, ücretsiz internet hizmeti sunan otobüslerden oluşacak.

    20 ayrı hatta çalışacak otobüslerin standartları, görevli şoförlerin hizmet kriteri ve trafik kurallarına uygunluğu şirket tarafından titizlikle denetlenecek. Hizmet verdiği 31 Ekim 2018'den bu yana 110 bin kişiye ulaşım hizmeti veren Havaist, İstanbul Havalimanı'na kolay, konforlu ulaşımın sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek.

    İstanbul Havalimanı açılışı
    © AP Photo / Emrah Gurel
    Aslan payı İstanbul Havalimanı'nın: 2.7 milyar TL harcanacak
    Araçlar karşılıklı olarak 15 ile 40 dakikada bir sefer düzenleyerek insanları adreslerine güvenli şekilde ulaştıracak.

    Havaist'in hat ve tarifeleriyle ilgili bilgileri şöyle:

    HAD KODU HAT ADI FİYAT TARİFESİ (TL)

    İST — 1 Yenikapı 18
    İST — 2 TÜYAP 21
    İST — 3 Otogar 16
    İST — 4 Bakırköy 18
    İST — 5 Beşiktaş 18
    İST — 6 Alibeyköy Cep Otogarı 16
    İST — 7 Kadıköy 25
    İST — 8 Pendik 30
    İST — 9 Hacıosman 16
    İST — 10 Sancaktepe 25
    İST — 11 Arnavutköy 12
    İST — 12 Kemerburgaz 12
    İST — 13 Sarıyer 16
    İST — 14 Başakşehir 14
    İST — 15 Bahçeşehir 16
    İST — 16 Mahmutbey Metro 15
    İST — 17 Halkalı 16
    İST — 18 Mecidiyeköy 16
    İST — 19 Taksim 18
    İST — 20 Sultanahmet 18

    Etiketler:
    servis, ulaşım, ücret, araç, HAVAİST, İstanbul Havalimanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul, Türkiye
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