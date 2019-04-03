Demirtaş'tan yeni öykü kitabı: Devran

4 Kasım 2016'dan beri Edirne Cezaevi'de bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ikinci kez daha okurla buluşmaya hazırlanıyor. Demirtaş'ın cezaevinde kaleme aldığı 14 öyküden oluşan ‘Devran' isimli ikinci öykü kitabı, 12 Nisan'da, İletişim Yayınlanları'ndan çıkacak.
Selahattin Demirtaş’ın yeni öykü kitabı Devran, 12 Nisan’dan itibaren tüm kitapçılarda… https://t.co/x8lb9pDDkV— İletişim Yayınları (@iletisimyayin) April 3, 2019
Kitaptan tadımlık bir bölüm okumak için tıklayın: https://t.co/cPEhvjglY2@hdpdemirtas pic.twitter.com/Xg3lNX8P7b
İletişim Yayınları, Demirtaş’ın kitabından kısa bir bölümü internet sitesinde yayınladı.
Demirtaş, kitabını anne ve babasına ithaf etti.
"Şu ana kadar hayatlarının on yedi yılını hapishane, mahkeme kapılarında çocuklarının peşinde geçiren
iki koca yürekli emekçiye:
Anama ve Babama minnetle…"
Demirtaş'ın ilk kitabı olan ‘Seher' 2017 yılında Dipnot Yayınları tarafından yayınlarından çıkmış, 12 dile çevrilmişti.
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