Kılıçdaroğlu: İstanbul halkı tercihini yaptı, İmamoğlu'nun mazbatası bir an önce verilmeli

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin Twitter hesabından açıklamada yaptı.

Kesin olmayan YSK verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu'na bir an önce mazbatasının verilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul halkı tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul'un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum" ifadesini kullandı.