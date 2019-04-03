İstanbul'da 16 ilçede geçersiz, Çatalca'da tüm oylar yeniden sayılıyor

AK Parti'nin itirazları üzerine İstanbul'daki 16 ilçede geçersiz oylar sayılırken, Çatalca'da ise tüm oyların sayımı yapılıyor.

AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti.

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

Çatalca'da ise tüm oyların yeniden sayılması kararı üzerine sayım devam ediyor.