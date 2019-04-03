Muğla'da 2 bin yıllık 'fiyat listesi' bulundu

2 BİN YIL ÖNCE ÜRÜNLERE TAVAN FİYATI BELİRLENMİŞ
Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, 23 metrekarelik duvardaki yazıların anlamını ilk kez DHA'ya açıkladı ve şunları söyledi:
"Roma döneminde burada satılan tüm ürünlerle verilen hizmetlerin karşılığı var. Burada antik dönemdeki insanların yedikleri ve sattıkları ürünlerin hepsi bulunuyor. Zeytinin bile dört ya da beş çeşidi var. Birinci kalite zeytin o dönem için 45 denaryus (Roma parası). Enflasyonun yükselmemesi amacıyla bir üst taban fiyatı belirlenmiş. Onun yukarısına satma şansınız da yok. Destekleme sistemi de var. Agora'ya gelen herhangi bir ürün kaç paraysa bir zengin gelip 2 lirasını karşılıyor. Üreticiden 5 liraya alıyorlar, tüketiciye burada 3 liraya satıyorlar. Zengin aradaki farkı karşılıyor. Tüketici ve üretici doğrudan desteklenmiş oluyor."
© AFP 2019 / Ben Curtis
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