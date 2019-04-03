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    Muğla'da 2 bin yıllık 'fiyat listesi' bulundu

    Muğla'da 2 bin yıllık 'fiyat listesi' bulundu

    DHA
    Türkiye
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    Muğla'nın Yatağan ilçesindeki bulunan 2 bin yıllık meclis duvarlarında, Roma Dönemi'nde satılan tüm ürünler ile verilen hizmetlerinin karşılığının yazdığı ortaya çıktı. 19 yıl önce bulunan duvardaki yazılar arkeologlar tarafından yeni çözülünce üstünde 2 bin yıllık fiyat listesi olduğu anlaşıldı.

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    Gladyatörler şehri olarak bilinen 3 bin 500 yılık Stratonikeia Antik Kenti, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma İmparatorluğu, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ev sahipliği yaptı. Bu özelliğiyle dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden biri olan antik kentteki 2 bin yıllık meclis duvarında 200'den fazla ürünün isimleri ve fiyatları yazıyor.

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    Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, 23 metrekarelik duvardaki yazıların anlamını ilk kez DHA'ya açıkladı ve şunları söyledi:

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    "Roma döneminde burada satılan tüm ürünlerle verilen hizmetlerin karşılığı var. Burada antik dönemdeki insanların yedikleri ve sattıkları ürünlerin hepsi bulunuyor. Zeytinin bile dört ya da beş çeşidi var. Birinci kalite zeytin o dönem için 45 denaryus (Roma parası). Enflasyonun yükselmemesi amacıyla bir üst taban fiyatı belirlenmiş. Onun yukarısına satma şansınız da yok. Destekleme sistemi de var. Agora'ya gelen herhangi bir ürün kaç paraysa bir zengin gelip 2 lirasını karşılıyor. Üreticiden 5 liraya alıyorlar, tüketiciye burada 3 liraya satıyorlar. Zengin aradaki farkı karşılıyor. Tüketici ve üretici doğrudan desteklenmiş oluyor."

    Etiketler:
    Arkeolojik buluntular, fiyat listesi, Bilal Söğüt, Roma, Stratonikeia Antik Kenti, Yatağan, Muğla
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