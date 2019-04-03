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    Vefa Salman

    AK Parti'nin itiraz ettiği Yalova'da seçimi 332 oy farkla CHP'li Salman kazandı: Bunları yenmekten yoruldum

    © AA / Yavuz Emrah Sever
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1238)
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    Yalova Belediye Başkanlığı seçimleri için AK Parti'nin yaptığı itiraz üzerine 61 sandıktaki oylar yeniden sayıldı. Yapılan sayım neticesinde CHP'li Vefa Salman'ın seçimi 332 oy farkla kazandığı netleşti. Selman, "Ben bunları yenmekten yoruldum. Yorulan güreşçi güreş doymazmış, bunlar da doymuyorlar" dedi.

    31 Mart Pazar günü yapılan seçim sonrasında Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Vefa Salman aldığı 28 bin 796 oyla seçimi kazanmıştı. Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Yusuf Ziya Öztabak ise 28 Bin 183 oy almıştı.

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © REUTERS / Sertaç Kayar
    Sandıkların yüzde 99'unun açıldığı Yalova'da CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman yüzde 46.2 ile önde
    AK Parti tutanaklarda maddi hata yapıldığı gerekçesi ile 61 sandıkta oyların yeniden sayılması istemiyle İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. Talebi değerlendiren İlçe Seçim Kurulu 7 sandıktaki oyların tümünün yeniden, 54 sandıkta ise geçersiz oyların sayılmasına karar verdi.

    Yaklaşık 25 saattir devam eden oy sayım işlemi tamamlandı. İlçe Seçim Kurulu CHP'li Vefa Salman'ın Yalova Belediye Başkanlığı'nın 332 oy farkla kazandığını açıkladı.

    Sonucun açıklanmasından dakikalar önce bir açıklama yapan Salman, "Yalova merkezin seçimi bitti. 2014 yılında da seçime itiraz ettiler. İlçe Seçim Kurulu'na itiraz ettiler olmadı. İl Seçim Kurulu'na itiraz ettiler olmadı. Ben bunları yenmekten yoruldum. Çoklu seçim kazanmaktan yoruldum. Yenilen güreşçi güreşe doymazmış. Bunlar da doymuyorlar" dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1238)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, itiraz, oy sayımı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP, AK Parti, Yusuf Ziya Öztabak, Vefa Salman, Yalova
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