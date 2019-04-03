AK Parti'nin itiraz ettiği Yalova'da seçimi 332 oy farkla CHP'li Salman kazandı: Bunları yenmekten yoruldum

31 Mart Pazar günü yapılan seçim sonrasında Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Vefa Salman aldığı 28 bin 796 oyla seçimi kazanmıştı. Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Yusuf Ziya Öztabak ise 28 Bin 183 oy almıştı.
Yaklaşık 25 saattir devam eden oy sayım işlemi tamamlandı. İlçe Seçim Kurulu CHP'li Vefa Salman'ın Yalova Belediye Başkanlığı'nın 332 oy farkla kazandığını açıkladı.
Sonucun açıklanmasından dakikalar önce bir açıklama yapan Salman, "Yalova merkezin seçimi bitti. 2014 yılında da seçime itiraz ettiler. İlçe Seçim Kurulu'na itiraz ettiler olmadı. İl Seçim Kurulu'na itiraz ettiler olmadı. Ben bunları yenmekten yoruldum. Çoklu seçim kazanmaktan yoruldum. Yenilen güreşçi güreşe doymazmış. Bunlar da doymuyorlar" dedi.
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