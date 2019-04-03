Umre, çeyrek altın ve bulaşık makinesi vaat ettiği seçimi 7. sırada bitirdi

Karabük'teki Yeşil Mahalle'de, 9 muhtar adayından biri olan 51 yaşındaki Erol Gündüz, umre, çeyrek altın ve bulaşık makinesi vadettiği seçimde 7. oldu. Gündüz, "Geçen seçimlerde çok güzel oy almıştım. Fakat bu sefer yüzüme gülüp 'Tamam sendeyiz' diyenler sandıkta bizi gömdüler" dedi.
Yeşil Mahalle Muhtarı olabilmek için yarışan 9 adaydan organizatör Erol Gündüz, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği evlerde, göreve gelmesi halinde çekilişle 1 kişiye umre, 1 kişiye çeyrek altın ve 1 kişiye de bulaşık makinesi sözü verdi. 31 Mart Pazar günü yapılan seçimi 1333 oyla Cihan Demirtaş kazanırken, 404 oy alan Gündüz, 7. oldu.
Sonucu değerlendiren Erol Gündüz bundan sonra muhtar olmayı düşünmediğini belirterek, "Oy toplamak için kapı kapı dolaştık. 'Bana çıksa, keşke bana olsa, beni göndersen' diye çok güzel tepkiler aldım. Herkes kapılarını açtı. Herkes güler yüzle bu projelerimi beğendi, tasdikledi. Gerçekten yapacağım projeleri uygulayacaktık. Fakat 9 adaydık. Birimiz kazanacak, 8'imiz kaybedecekti. Biz de bu 8'in arasına girdik. Kaybettik, nasip değilmiş. Geçen seçimlerde çok güzel oy almıştım. Fakat bu sefer yüzüme gülüp 'Tamam sendeyiz' diyenler sandıkta bizi gömdüler. Nasip değilmiş. Yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.
‘LASTİK GİBİ ÇEKTİLER BİR TARAFA. 'VEREMEZ, YAPAMAZ' DEDİLER'
Seçimi kazanan Cihan Demirtaş'a muhtarlık görevinde başarılar dileyen Gündüz, "Şimdi seçilen muhtarımız mahallemizin gençlerinden. Bir abisi olarak arkasındayız. İnşallah mahallemiz için hayırlı uğurlu olur. İhanete değil de yüzümüze güldüler bizi sandıkta gömdüler. Bunu neye çekerseniz çekebilirsiniz. Yani gerçekten dostumuzu düşmanımızı öğrendik. 6 ay maaş almayacaktım. Bir kişiyi çekilişle umreye gönderecektim, çeyrek altın verecektim, bulaşık makinesi verecektim. Bu vaatlerde bulundum. Bunları lastik gibi çektiler bir tarafa. 'Veremez, yapamaz' dediler. Birincisi veremesem ben bunların sözünü vermem, ikincisi ise muhtar olsaydım o koltuğa nasıl otururdum? Mahallenin, vatandaşların yüzüne nasıl bakardım? Bunlar verilecekti, olmadı, nasip değilmiş. Bize kısmet değilmiş. Arkadaşımıza başarılar diliyorum. İnşallah iyi olur mahallemiz için. Beni görüp 'Umreden olduk' diyenler var. Bunlar dostlarım demek ki, bana oy verenler. Tabii 'Sen gönlümüzün muhtarısın' diyenler de var. Artık muhtarlık benim için bitmiştir. Bu bir yarıştı. Kazanmak da var kaybetmek de var ama biz kaybettik. Boyumuzun ölçüsünü aldık" dedi.
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