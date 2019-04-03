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17:23 03 Nisan 2019
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    Utku Çakırözer

    CHP'li Çakırözer veri akışı skandalını Meclis'e taşıdı: AA verileri kimden alıyor?

    © Fotoğraf : CHP
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1238)
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    CHP'li Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'de soru önergesi vererek, "Anadolu Ajansı verileri kimden alıyor?, veri akışının sağlanamadığı saha neresi?" diye sordu.

    CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, seçim sonuçlarını YSK'nın veri akışına göre vermeyen Anadolu Ajansı'yla (AA) ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

    AA Genel Müdürlüğü
    © AA /
    DW Türkçe: AA çalışanı, 'Kimse verilerin nereden geldiğini bilmiyor, bunu biz de kendi aramızda sorguluyoruz' dedi
    Gazete Duvar'ın aktardığına göre Çakırözer, Anadolu Ajansı'nın 31 Mart akşamı saat 23.20'da veri akışını durdurduğunu, saatler sonra "Sahadan veri akışı gerçekleşmemektedir" diye duyuru yaptığını anımsattı.

    Çakırözer, ilk açıklamadan yaklaşık 13 saat sonra ajans yönetiminin ikinci açıklamasına göre ise bazı sandıklardan sağlıklı veri akışı temin edilemeyince veri aktarımına bir süre ara verildiğini, YSK sonuçlarının beklenmesi kararı alındığını aktardı.

    'ŞAİBE ARTIK ORTADAN KALKMALI'

    Çakırözer, her seçim olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de Anadolu Ajansı'nın sandık verilerini nasıl temin ettiği sorusunun gündemden düşmediğini ifade etti.

    AA
    © Wikipedia /
    AA: Sahadan veri akışı sağlanamıyor
    "Şaibe ortadan kalkmalı" diyen Çakırözer, önergesinde şunları ifade etti:

    "Veri akışının sağlanamadığı saha neresi? Bir siyasi partinin genel merkezi mi? Anadolu Ajansı, 31 Mart yerel seçimlerinde muhabirleri dışında veri sağlayıcı ya da başka bir ad altında görevlendirme yaptı mı? Tüm seçimlerde oluşan bu şaibenin artık ortadan kalkması gerekiyor. Anadolu Ajansı, yaptığı görevlendirmeyi tek tek, ayrıntılı olarak bir listeyle açıklamalı. Sandık sandık kaç muhabir görevlendirildiğini, hangi sandıkta muhabir dışında nasıl bir görevlendirme yapıldığı listelenmeli. Aksi halde Anadolu Ajansı yönetimi istifa etmelidir."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1238)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Anadolu Ajansı, TBMM, Fuat Oktay, Utku Çakırözer, Türkiye
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