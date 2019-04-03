Erdoğan, seçimler sonrası ilk kez İmamoğlu hakkında konuştu

Oda TV'nin haberine göre Erdoğan, camide vatandaşlarla kısa süre sohbet etti. Sohbet sırasında Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin seçim tartışmalarıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, Ekrem İmamoğlu'nun önde olmasına dair isim vermeyerek "Çoğunluğu bizde. Şu anda hala her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek" dedi.
#31M19 | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil sebebiyle gittiği Çamlıca Camisi'nde ağlayan AKP seçmenine, İmamoğlu'nu kastederek, "Bunlar topal ördek" dedi. Topal ördek tabiri, ABD'de Başkan ve Kongre çoğunluğunun farklı partilerden olması durumuna deniyor ve ülkemizde de kullanılıyor. pic.twitter.com/MAs3lkRi7c— dokuz8HABER (@dokuz8haber) 3 Nisan 2019
Topal ördek tabiri, ABD'de Başkan ve Kongre çoğunluğunun farklı partilerden olması durumuna deniyor.
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