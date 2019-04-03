CHP'li Erkek: Ankara'nın 11 ilçesinde sayım yapılıyor haberi yalan

© AA / Binnur Ege Gürün Ankara'da 11 ilçede oylar yeniden sayılacak

Erkek, AA'nın ‘Ankara'daki 11 ilçede büyükşehir oyları yeniden sayılacak' şeklinde yayınladığı haberin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AA'nın Ankara'yla ilgili haberinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Erkek, "AA yine bildiğimiz gibi, yine görev başında! Ankara‘nın 11 ilçesinde sayım yapılıyor haberi yalandır! Bu ilçelerin önemli bir kısmında zaten sayım yapıldı ve bitti. Yeni bir haber gibi sunulma nedeni nedir? #MazbatamızıVerin" ifadelerini kullandı.

AA yine bildiğimiz gibi, yine görev başında! #Ankara'nın 11 ilçesinde sayım yapılıyor haberi yalandır! Bu ilçelerin önemli bir kısmında zaten sayım yapıldı ve bitti. Yeni bir haber gibi sunulma nedeni nedir? #MazbatamızıVerin — Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) April 3, 2019

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