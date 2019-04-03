İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına: Bizim için önemli olan kimliğiniz değil performansınız

Resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına yönelik bir video yayınladı. İmamoğlu "Bizim için önemli olan kimliğiniz değil performansınızdır. Sosyal haklarınız ve maaşlarınızdaki farklılığı zaten göreceksiniz. En düşük asgari ücreti 2 bin 200 lira yapmaya geliyoruz" dedi.