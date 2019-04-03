İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına: Bizim için önemli olan kimliğiniz değil performansınız

İBB'de çalışan hiç kimsenin kimliğine bakmadıklarını belirten İmamoğlu, "Bizim için döktüğünüz alınteri önemlidir. İş disiplininiz önemlidir. Performansınız önemlidir" dedi.
Çalışanların haklarına da değinen İmamoğlu "Geldiğimiz andan itibaren sosyal haklarınızdaki farklılığı hissedeceksiniz, çalışma koşullarındaki farklılığı hissedeceksiniz. En düşük asgari ücreti 2 bin 200 lira yapmaya geliyoruz" şeklinde konuştu.
Sevgili İBB çalışanları; gönlünüz rahat olsun. Bizimle çalışmaktan, İstanbul için üretmekten keyif alacağınız bir dönem olacak. pic.twitter.com/54aCnH3m9S— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 3 Nisan 2019
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