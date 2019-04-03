İmamoğlu: Keşke AA'ya bir cümle söyleseydiniz

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, "Rakibimin cümlesi beni üzdü, ‘Türk halkının sinirlerini bozmayın!’ yahu millet benim sayemde gülüyor. Keşke bu ülkenin sinirini bozan AA’ya tek bir cümle söyleseydiniz" dedi.

© AA / Muhammed Enes Yıldırım Binali Yıldırım: Mazbata kime verilirse başkan odur

Düzenlenen basın toplantısında " Kimin oy verdiğine bakmaksızın hizmet edeceğim" diyen İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın 'Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yoktur' sözlerine de cevap verdi.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

— Size oy vermeyen insanlarla diyalog kurmanız, sürece katmak, şeffaf olmak, bir kentin bir çok sorununu çözüyor.

— Rakibime oy vermiş, AK Partili veya diğer partilerden, her seçmenin benim başımın üstünde yeri var. Kimin oy verdiğine bakmaksızın hizmet edeceğim.

— Oy hırsızı diye bir şey yazılıyor. Bu kentte yaşayan herkesin gönlünü çalmaya geliyorum.

— İBB çalışanlanlarına birkaç şey söylemek istiyorum. Alınteri akıtan herkesin yeri başımın üstüdür, ben onlara hükmetmeye gelmiyorum, ortak çalışmaya geliyorum. Yüreğimin sıcaklığını hissettikçe benimle çalışmaktan keyif alacaklar. Görecekler ki adamcılıktan, partizanlıktan çok yorulmuşlar. Bizim dönemimizde haklarına kavuşacaklar. En düşük ücret 2 bin 200 lira olacak. Bu bizim seçim sahası taahhüdümüzdü.

— Kimseyi zoraki mitinge yollamayacağım. Kadın çalışanlarına 8 Mart Dünya Kadınlar gününde izin vereceğim.

— Rakibimin konuşmasında bir şey dikkatimi çekti, 'Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yoktur' dedi. Yahu millet benim sayemde gülüyor. Ben gelince Türk halkının yüzü güldü. Biz kimsenin sinirini bozmayız, sinirini bozan unsurlarla mücadele ederiz. Keşke gece boyunca halkın sinirini bozan Anadolu Ajansına tek bir cümle söyleseydin.

— Takmışlar 'kendini belediye başkanı olarak tanımladı'. O gün 3 bin oyla kazandığınızı ilk açıklayan sizdiniz.

— Somut itirazlar, maddi hatalar düzeltilsin ama biz bu şehrin 16 milyon insanın iradesine saygı duyuyoruz.

— 'Dünya bizi izliyor, demokrasi adına hızlı hareket edelim' derken yanlış anlaşılmışız. Bana gelen bir tebrik yok. Ama dünyanın her kentinden tebrik alacağımı duyuyor gibiyim. O konudaki eleştiriyi kabul etmiyorum.

— Tekrarlıyorum, sayın Recep Tayyip Erdoğan bu sürece katkı sunmalıdır. Bu katkı Türkiye'nin ekonomisinden huzuruna birçok şeyi etkileyecek önemli bir katkıdır.

#CANLI CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu konuşuyor https://t.co/FvOtXTKMmc — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) April 3, 2019

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