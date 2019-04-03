Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay: ABD artık karar vermeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa dostluğumuzu riske mi edecek" açıklamasında bulundu.