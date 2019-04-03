Sivas'ın İmranlı ilçesinde belediyeyi ilk kez CHP kazandı

1948'de ilçe olan Sivas'ın İmranlı ilçesinde ilk kez CHP kazandı. İlk sayımda 10 oyluk fark çıktı. AK Parti'nin itirazı sonucunda yeniden sayım yapıldı ancak sonuç değişmedi ve CHP'li Murat Açıl belediye başkanı seçildi.

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde belediye başkanlığını CHP'li aday kazandı.

AK Parti'nin yaptığı itiraz sonrası yapılan yeniden sayımda da sonuç değişmedi. 1948 yılında ilçe olan İmranlı'da belediye yönetimini CHP bugüne kadar hiç kazanamamıştı.

İmranlı'da CHP adayı Murat Açıl resmi olmayan sonuçlara göre 817 oy olarak belediye başkanı seçildi. AK Parti adayı Murat Sevindik ise 807 oy aldı. Sadece 10 oyluk fark bulunması nedeni ile AK Parti teşkilatı seçim sonuçlarına itirazda bulundu. İmranlı İlçe Seçim Kurulu itirazı kabul ederek oyların yeniden sayımına karar verdi.

Bugün ilçede oylar yeniden sayıldı. Sayım sonrası Murat Açıl 817 oy alarak belediye başkanı seçildi. AK Parti'nin adayı Murat Sevindik ise 809 oyda kaldı.

Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "İmranlı için tarihi bir seçim oldu. Teveccüh göstererek adayımızı seçen ilçe halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Belediye Başkanı seçilen Murat Açıl ise, seçimin ardından parti rozetini bir kenara bırakarak tüm seçmenleri kucaklayacak şekilde hizmet vereceklerini ifade etti. 2014 yerel seçimlerinde belediye Başkanlığını AK Parti adayı kazanmıştı.