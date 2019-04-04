Hamza Dağ: Oylar yeniden sayıldıkça makas daralıyor

İstanbul'da oyların yeniden sayımı sürerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağ, makasın daraldığını, ve Binali Binali Yıldırım'ın artıya geçmesine çok az kaldığını duyurdu.

© AA / Ahmet Bolat Bakan Soylu'dan seçim sonrası ilk açıklama

İstanbul'da, son gelen bilgilere göre 18 ilçede geçersiz oylar, 4 ilçede de oyların tamamı sayılıyor.

Süreç devam ederken sayımları takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kişisel Twitter hesabından açıklama yaptı.

Dağ şu ifadeleri kullandı:

"Bayrampaşa'da geçersiz oylar sayılıyor. Geçersiz sayılan oylardan her sandıkta en az iki tane Ak Parti hanesine yazılıyor. Makas daralıyor artıya geçmeye çok az kaldı inşaallah."