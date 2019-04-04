Hamza Dağ: Oylar yeniden sayıldıkça makas daralıyor

Süreç devam ederken sayımları takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kişisel Twitter hesabından açıklama yaptı.
Dağ şu ifadeleri kullandı:
"Bayrampaşa'da geçersiz oylar sayılıyor. Geçersiz sayılan oylardan her sandıkta en az iki tane Ak Parti hanesine yazılıyor. Makas daralıyor artıya geçmeye çok az kaldı inşaallah."
Bayrampaşa’da geçersiz oylar https://t.co/BPx2j1xC0Eçersiz sayılan oylardan her sandıkta en az iki tane Akparti hanesine yazılıyor.Makas daralıyor artıya geçmeye çok az kaldı inşaallah.— HAMZA DAĞ (@avhamzadag) April 3, 2019
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