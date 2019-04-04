Türkiye'nin Washington Büyükelçisi'nden ABD Dışişleri'ne seçim yanıtı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino'nun Türkiye'deki yerel seçimler ile ilgili yorumlarına, "Partilerin seçim sonuçlarına itiraz hakları vardır. Bu on yıllardır sadece Türkiye'de değil ABD dahil diğer demokrasilerde de söz konusu olmuştur" yanıtını verdi.

Kılıç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Palladino'ya hitaben "İtiraz/tekrar sayımlar demokratik seçimlerin bir parçasıdır. Partilerin seçim sonuçlarına itiraz hakları vardır. Bu on yıllardır sadece Türkiye'de değil ABD dahil diğer demokrasilerde de söz konusu olmuştur. ABD'nin 2016 ve 2018 seçimlerindeki tekrar sayımlara bakın." ifadelerini kullandı.

Appeals/recounts are part of democratic elections. Parties are entitled to contest election results. This has been the case for decades not only in Turkey, but also in other democracies, including the U.S. See recounts in 2016 and 2018 US elections @StateDeputySPOX — Serdar KILIÇ (@serdarkilic9) April 3, 2019

Palladino, günlük basın brifinginde bir soru üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"Türkiye'deki seçimlerle ilgili haberleri gördük. Özgür ve adil seçimler her demokrasi için temeldir; yani meşru sonuçların kabul edilmesi de esastır. Bu konuda uzun ve gururlu bir geleneği olan Türkiye'den de daha azını beklemiyoruz."