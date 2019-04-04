'Kılıçdaroğlu: 2014'te Yavaş'ın Ankara’da yaptığı itirazların tümünü reddeden YSK, şimdi tam tersi kararlar veriyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "2014 seçimlerinde Mansur Bey'in Ankara'da yaptığı itirazların tümünü reddeden YSK, şimdi tam tersi kararlar veriyor. Bu gerekçelerle oyların yeniden sayılmasına karar verilmesi doğru değil" diye konuştuğu aktarıldı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mansur Yavaş'ın gerçekleştirdiği görüşmede gündem, AK Parti'nin seçim kurullarına yaptığı itirazlardı.

Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul'da seçim sonucunun değişmesini beklemediğini belirterek "AKP ve YSK'nin tutumu demokrasiye aykırıdır" değerlendirmesini yaptığı ifade edildi.

Türkiye'nin normalleşmesi için seçim sonuçlarının kabul edilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun, "2014 seçimlerinde Mansur Bey'in Ankara'da yaptığı itirazların tümünü reddeden YSK, şimdi tam tersi kararlar veriyor. Bu gerekçelerle oyların yeniden sayılmasına karar verilmesi doğru değil" diye konuştuğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'na ve Yavaş'a, "Kendimizi zafer kazanmış gibi saymayalım. Şöyle yorumlamak lazım: Türkiye'nin ihtiyacı olan bir rahatlama geldi; kutuplaşmanın azalmasına yol açacak bir yeni ortam doğdu" diye seslendiği aktarıldı.