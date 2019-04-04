Kayıt
07:10 04 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş

    Ertürk: CHP'li başkanlara İstanbul'da 22, Ankara'da 4.5, Antalya'da 2.1 milyar TL borç kaldı

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1245)
    0 0 0

    Gazeteci Ali Ekber Ertürk, son seçimde AK Parti'den CHP'ye geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 22, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 4.5, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de 2.1 milyar TL borcunun bulunduğunu aktardı.

    Ali Ekber Ertürk'ün Sözcü'de "AKP’nin borç mirası" başlığıyla yayımlanan haberinde "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 22 milyar, Ankara Büyükşehir'in ise 4.5 milyar lira borcu var. Antalya Büyükşehir'in de 2.1 milyar lira borcu bulunuyor" dendi.

    Haber şöyle devam etti:

    İstanbul kalabalık
    © AA / Arşiv
    'CHP'nin kazandığı belediyelerin toplam nüfusu, ülke nüfusunun yüzde 49'unu oluşturuyor'
    "İBB'nin sadece İSKİ'ye 8.5, İETT'ye de 2.5 milyar lira borcu var. 25 yıl aradan sonra Ankara'yı yeniden CHP'ye kazandıran Mansur Yavaş da belediyeyi AKP'den dev bir borç yüküyle devralacak.

    Ankara Büyükşehir'in Hazine'ye 1.25 milyar lira borcu bulunurken, kısa ve uzun vadeli banka borcunun 2 milyar lira, 3'üncü şahıslara olan borcunun 1.3 milyar lira, faiz giderlerinin de 142 milyon lira olduğu bildirildi.

    İller Bankası verilerine göre, en çok borcu bulunan belediyeler AKP'lilerin yönettiği illerdekiler. İller Bankası'na borçta başı yine AKP'nin kazandığı Bursa Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 73 milyon lira ile çekiyor.

    Bursa'yı 821 milyon lira ile yine AKP'nin kazandığı Gaziantep Belediyesi izlerken, AKP'nin kazandığı Sakarya Belediyesi de 805 milyon lira ile üçüncü sırada. AKP'nin yine yüksek oyla aldığı Konya 699 milyon lira ile dördüncü olurken, AKP'den CHP'ye geçen Antalya Büyükşehir, borçta 5'inci sırada.

    Antalya'nın İller Bankası'na borcu 614 milyon lira. İller Bankası'na en az borcu olan son 5 kent ise 26 milyon lira ile Uşak, 21 milyon ile Muş, 16 milyon lira ile Tunceli, 15 milyon ile Artvin ve Iğdır."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1245)
    Etiketler:
    aday, belediye, yerel seçim, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, Sözcü, Ali Ekber Ertürk, Muhittin Böcek, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Antalya, Ankara, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Moskova'da Miss International Mini 2019 Yarışması
    Moskova'da kısa boylu güzeller yarıştı
    Karikatür
    Pentagon: F-35 meselesini çözmeyi umuyoruz
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet