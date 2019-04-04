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    Cihan Paçacı

    İYİ Partili Paçacı: AKP'nin yerel yönetimlerdeki saltanatını yıktık

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1247)
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    İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, partisinin seçimlerdeki rolünü, "Siyasetin konfor alanını bozduk, AKP'nin yerel yönetimlerdeki saltanatını yıktık, CHP'ye ilk kez sağdan oy akışı sağlayarak, muhalefetin etki alanını genişlettik" diye özetledi.

    İYİ Parti ile CHP, 23'ü büyükşehir olmak üzere toplam 51 ilde ittifak yaptı.

    Mersin'de adayı Burhanettin Kocamaz'ın, adaylık başvurusunu zamanında yapamaması, Ordu'da da eski bakan İdris Naim Şahin'in adaylığı konusunda CHP ile anlaşamayınca aday çıkarmaktan vazgeçmesiyle İYİ Parti seçimde illerde başkanlık kazanamadı.

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    Ancak 24 Haziran genel seçimlerindeki moral bozukluğunun tersine İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, yerel seçim sonucunu "Millet İttifakı'nın başarısı" olarak değerlendirdi.

    BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, yerel seçim sonuçlarının Meral Akşener başkanlığında toplanan Başkanlık Divanı'nda masaya yatırıldığı İYİ Parti'de seçim sonuçlarına ilişkin yapılan değerlendirmeler şöyle:

    CHP'nin Antalya, Adana, İstanbul, Ankara'nın yanı sıra uzun yıllardır ilk kez belediye başkanlığını kazandığı Kırşehir, Ardahan gibi yerlerde seçimi kazanmasında, İYİ parti seçmeninin büyük rolü olduğuna vurgu yapılıyor.

    İYİ Parti'nin yeni bir parti olmasına karşın, AK Parti'nin hem genel seçimlerde hem de yerel seçimlerde etkisinin kırılmasında başat rol oynandığı düşünülüyor.

    İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, partisinin seçimlerdeki rolünü, "Siyasetin konfor alanını bozduk, AKP'nin yerel yönetimlerdeki saltanatını yıktık, CHP'ye ilk kez sağdan oy akışı sağlayarak, muhalefetin etki alanını genişlettik" sözleriyle özetliyor.

    HEDEF KÜÇÜK TUTULDU

    AK Parti
    © REUTERS /
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    İYİ Parti'de seçim sonuçları parti açısından başarısızlık olarak görülmüyor. Bunun nedeni olarak da yerel seçimlerde hedefin daha küçük tutulması, seçimlerde ittifakın başarısına odaklanılması gösteriliyor.

    Genel Başkan Akşener'in, seçimler öncesinde de başarı kriteri olarak, partinin elindeki ilçe ve beldeleri kastederek, "9+2'nin dışında alınan her şey başarıdır" sözü buna örnek gösteriliyor.

    Partide hedef olarak konulan Balıkesir ve Uşak'ta seçim kaybedilmesine karşın, aralarında Aydın-Nazilli, Samsun- İlkadım gibi büyük ilçelerin de bulunduğu 25 belediyenin kazanılmasının 1.5 yılda iki seçim geçiren İYİ Parti açısından önemli bir kazanım olduğu savunuluyor.

    'BALIKESİR'DE CHP KAYBETTİRDİ'

    Partinin en iddialı olduğu Balıkesir'de seçimin kaybedilmesinde CHP seçmeninin sandığa gitmemesinin önemli rolü olduğu düşünülüyor.

    CHP, ittifak görüşmeleri öncesinde Balıkesir'de bu ilin milletvekili Ahmet Akın'ı aday gösterdiğini açıklamıştı. Ancak daha sonra ittifak görüşmelerinde İYİ Parti, Balıkesir'in kendilerine bırakılması konusunda ısrarcı olunca CHP Akın'ın adaylığını geri çekmişti.

    Kentte tanınan ve sevilen Akın'ın geri çekilmesi nedeniyle, CHP seçmeninin bir bölümünün tepki olarak sandığa gitmediği yorumu yapılıyor.

    Ümit Özdağ
    © AA / Raşit Aydoğan
    İYİ Partili Özdağ görevinden istifa etti
    'ÖZDAĞ'IN İSTİFASI BİREYSEL'

    Yerel seçimin hemen ertesinde Ümit Özdağ'ın genel başkan yardımcılığı görevini bırakması ilk başta seçim sonuçlarına tepki olarak yorumlandı. Ancak, Başkanlık Divanı'ndaki bazı üyelerle sorun yaşadığı belirtilen Özdağ'ın, istifa kararını zaten seçim öncesinde parti yönetimiyle paylaştığı için seçim, bireysel bir karar olduğu, 24 Haziran genel seçimleri sonrasındaki gibi bir istifa furyasının olmayacağı belirtiliyor.

    YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

    Seçimlerin ardından, partide teşkilatlardan genel merkez yönetimine kadar, kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine gidilmesi planlanıyor.

    Kurulduktan kısa süre önce genel seçim, daha sonra yerel seçim yaşanması nedeniyle, üyelik ve örgütlenme çalışmalarına yeterince zaman ayırılamadığını belirten parti kurmayları, Akşener'in, bundan sonraki enerjisini partinin yeniden yapılandırılması çalışmalarına vereceğine işaret ediyorlar.

    Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin tamamlanmasından sonra da istifalarla boşalan üyelikler dâhil, Başkanlık Divanı'nda değişime gidilebileceği belirtiliyor.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1247)
    Etiketler:
    saltanat, belediye, yerel seçim, İYİ Parti, CHP, AK Parti, Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan, Cihan Paçacı, Ayşe Sayın, Ankara, ABD İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye
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