Yeni Şafak yazarı Öztürk: AK Partili Yavuz'un sözünü düzeltmesinde fayda var

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un “Gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim desem herhalde fazla abartmış olmam” ifadesini değerlendirdi. Öztürk, "Sözünü düzeltmesinde fayda var" dedi.

Bir dönem Anadolu Ajansı'nda (AA) genel müdürlük görevi de yürüten Kemal Öztürk, Yeni Şafak'ta "Seçim sistemimize öneriler" balığıyla yayımlanan yazısında "İnsan hatasından kaynaklı yanlışlıklara itirazlarda dikkatli cümleler kurmak gerekir. Devletin görevlendirdiği sandık başkanlarını, YSK hakimlerini ve seçim sistemini zan altında bırakacak, şaibeli yapacak açıklamalardan kaçınmak gerek" ifadesini kullandı.

Öztürk şöyle devam etti:

"Medyada bu konudaki akla zarar haberleri ve iddiaları dikkate almıyorum artık.

Lakin siyasetçilerimizi dikkate alırım.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un 'gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim desem herhalde fazla abartmış olmam' sözünü düzeltmesinde fayda var. Zira bu söz, seçim sistemini, 31 Mart'ta tüm şehirlerde yapılan seçimleri şaibeli hale getirebilir.

AK Parti'nin aldığı yüzde 44.3 oyu, Cumhur ittifakının yüzde 51.6 oyunu da tartışmaya açar. Sanırım Yavuz, İstanbul seçimlerini kast etti. O zaman da AK Parti'nin İstanbul'da kazandığı 24 ilçenin durumunu şaibeli hale getirir. Eminim Yavuz'un kastettiği şey başkaydı ama cümle her türlü yanlış anlamaya müsait. Bu yüzden yanlış anlaşılmaları düzeltecek bir açıklama yapması iyi olur."