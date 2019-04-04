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08:40 04 Nisan 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: Seçimin sonucunu değiştirecek bir husus yok

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1250)
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    Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, geçersiz oyların yeniden sayılması işleminin 'çok soyut bir bakış' olduğunu söyledi.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Deutsche Welle (DW) Türkçe'den Burcu Karakaş'a açıklamalarda bulundu.

    AK Parti
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    İmamoğlu, geçersiz oyların tamamının sayılması konusunda bir ısrar olduğunu, ancak bunun 'çok soyut, uygulamada da çok olmayan, yapılmamış bir şey' olduğunu ifade etti. "Geçersiz oy sanki hiçbir seçimde olmamış gibi davranmak çok doğru değil" diyen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

    "Her seçimde geçersiz oy vardır. Dayanağı varsa elbette sayılsın. Biz oyların sayılmasına elbette karşı değiliz. Ama dayanaksız bir şekilde sayın demek ve bunu çifte standart şeklinde yansıtmak gerçekten doğru bir yöntem değil. Bizim anlatmak istediğimiz buydu."

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    İstanbul'un bazı ilçelerinde itirazlar sonucu oyların sayımının yapıldığını hatırlatan İmamoğlu, konuyla ilgili "Seçimin sonucunu değiştirecek bir husus gözükmüyor" dedi.

    Seçimin nihai sonuçları açıklanana kadarki süreçte AK Parti'nin süreci baskı altında tutmaya çalıştığını belirten İmamoğlu, bunun 'kaygı verici' olduğunu belirtti.

    AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın afişlerinin seçimi kazanmış gibi İstanbul'a asılmasını bu baskıya bir örnek olarak gösteren İmamoğlu, YSK sayfasında bir sonuç bulunduğunu ve bunun kendisinin seçimi kazandığını gösterdiğini belirtti.

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    'EVRAKLARLA İLGİLİ İHBARLAR GELİYOR'

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çeşitli evrakların kaçırıldığına dair iddialar konusunda da DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, evrakların kaçırılması ve Büyükşehir Belediyesi içerisinde bazı taşınmalar konusunda ihbarlar geldiğini belirtti. İmamoğlu, dijital ortamda bazı bilgilerin silinmesiyle ilgili kurumlardan katkı istendiği noktasında "Somut tespitlerimiz var" dedi.

    Bu iddia ve tespitleri, Büyükşehir Belediyesi'ne hakim olduktan sonra inceleyeceklerini belirten İmamoğlu, "Elbette ki görevi teslim aldıktan sonra daha somut bir şekilde kamuoyu ile paylaşmamız doğru olacak" dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1250)
    Etiketler:
    sandık, aday, belediye, yerel seçim, AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, DW Türkçe, Binali Yıldırım, Burcu Karakaş, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye
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