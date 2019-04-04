Dışişleri'nden ABD'den yapılan açıklamaya tepki: Gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Aksoy, söz konusu açıklama için "Görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verildi" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya değindi.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Görüşmeye ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan ve söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir. Daha önce yapılan görüşmelerde de benzer sorunlarla karşılaşılmış olup, bu gibi açıklamaların daha özenli olarak yapılması ve özellikle görüşmede yer almayan hususlara yer verilmemesi, aramızdaki müttefiklik ilişkilerinin doğal bir gereğidir."