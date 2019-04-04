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10:13 04 Nisan 2019
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    Mehmet Barlas

    Barlas: AK Partili görevlilerin sandık başında uyumuş olmalarını kabul etmekte zorlanıyorum

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1254)
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    Sabah yazarı Mehmet Barlas, 'oy sayımında usulsüzlük' tartışmalarına sahne olan yerel seçimlerle ilgili olarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir günde sekiz miting yaptığı İstanbul'un AK Partili görevlilerin sandık başlarında uyumuş olmalarını kabul etmekte zorlanıyorum" dedi.

    Mehmet Barlas, Sabah'ta "Cumhurbaşkanı günde sekiz miting yaparken AK Partili görevliler sandık başında uyudular mı?" başlığıyla yayımlanan yazısında "İnanılır gibi değil ama bu bir gerçek işte. Sandık başında Binali Yıldırım'a verilen oylar hem sıfırlanmış, hem de bunlar Ekrem İmamoğlu'nun hanesine yazılmış" ifadesini kullandı.

    Barlas şöyle devam etti:

    Mehmet Metiner
    © Fotoğraf : Twitter
    Metiner'den 31 Mart yazısı: İçimizdeki AKP'liler arkamızdan vurdu bizi
    "Böyle sayısız örnek var sandık başlarından…

    Ayıplı durum

    Keşke böyle bir ayıplı durum olmasaydı.

    Keşke Ekrem İmamoğlu'nun başarısının üzerinde bu çeşit bir kuşkunun gölgesi bulunmasaydı.

    İşin kötüsü bu kuşku, daha da boyutlu bir komplo kuşkusuna altyapı olmaktadır.

    Ya gerçekten örgütlü bir yapı İstanbul seçimlerine dönük bir çarpıtmayı tezgahladıysa ne yapacağız? Yerel seçimlerde de FETÖ parmağı mı arayacağız?

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : Twitter
    İmamoğlu: Seçimin sonucunu değiştirecek bir husus yok
    Ordu, emniyet, adliye yetmedi şimdi sıra seçimlerin adil ve güvenilir şekilde yapılmasını sağlayan kadrolara mı geldi yani?

    FADİME ÖZKAN'IN TAKILDIKLARI

    Star gazetesinde Fadime Özkan '25 yıldır gazetecilik yapıyorum, 15 yıldır siyaset takip ediyorum ve ilk kez İstanbul'a inanmadım. Üstelik ekonomideki daralmanın yarattığı baskıyı, AK Parti'deki metal yorgunluğunu, küskünlerin hırsla verdiği zararı da hesaba katmama rağmen' diyerek yorumlamıştı durumu…

    Yaşanılan durumu Fadime Özkan'ın bazı gözlemlerini alıntılayarak özetleyeyim:

    — Kamuoyu itirazlara alışkın aslında. CHP her seçim yenilgisini böyle öteler aslında. İddialarını hiç somutlaştırmadan söylenir durur. İlk kez bir parti itirazını somut belge ve bulgu ile yapıyor.
    Ayakta uyumuşlar

    — AK Parti itirazını yaptı, şimdi YSK görevini yapsın. Sandık ne derse o olur.

    — FETÖ ya da birileri belli ki oy çalmış, kaydırmış, uydurmuş ama AK Parti müşahitleri de ayakta uyumuş!

    BELEDİYENİN ÖNEMİ

    Ali İhsan Yavuz
    © AA /
    Yeni Şafak yazarı Öztürk: AK Partili Yavuz'un sözünü düzeltmesinde fayda var
    - 15 Temmuz'da İstanbul Belediyesi'nin kamyonları ve diğer imkanları olmasaydı işgal girişimi nasıl geri çevrilebilirdi? Diyelim ki İmamoğlu kazandı ve Allah korusun benzeri bir saldırı oldu. Lideri tankları selamlayıp güvenli eve geçer, başkanı 'aman sokağa çıkmayın' der, İstanbul'da durum ne olur?

    Kabul edilemez

    Bu gözlemler içinde beni en fazla düşündüreni 'FETÖ ya da birileri belli ki oy çalmış, kaydırmış, uydurmuş ama AK Parti müşahitleri de ayakta uyumuş' şeklinde olanıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir günde sekiz miting yaptığı İstanbul'un AK Partili görevlilerin sandık başlarında uyumuş olmalarını kabul etmekte zorlanıyorum."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1254)
    Etiketler:
    sandık, oy, itiraz, belediye, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, AK Parti, Sabah gazetesi, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Barlas, İstanbul, Türkiye
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